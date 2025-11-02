"استهداف مسؤول في الرضوان".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة كفررمان

أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم الأحد، مسؤوليته عن الاستهداف الذي طال سيارة رباعية الدفع في منطقة كفررمان - ، أمس السبت، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص لبنانيين.

وزعم جيش العدو أن الـ4 هم "عناصر من قوة في ، ومن بينهم مسؤول الدعم اللوجستي للقوة في جنوب ".

وادّعى الجيش أن "ذاك المسؤول كان يُروج لعمليات نقل وسائل قتالية وكان يهمّ بمحاولات لإعادة إعمار بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان"، مشيراً إلى أنه "تم على 3 عناصر أخرى من قوة الرضوان".