لبنان

"استهداف مسؤول في الرضوان".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة كفررمان

Lebanon 24
02-11-2025 | 02:32
أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم الأحد، مسؤوليته عن الاستهداف الذي طال سيارة رباعية الدفع في منطقة كفررمان - جنوب لبنان، أمس السبت، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص لبنانيين.
وزعم جيش العدو أن الشهداء الـ4 هم "عناصر من قوة الرضوان في حزب الله، ومن بينهم مسؤول الدعم اللوجستي للقوة في جنوب لبنان".
 
 
وادّعى الجيش الإسرائيلي أن "ذاك المسؤول كان يُروج لعمليات نقل وسائل قتالية وكان يهمّ بمحاولات لإعادة إعمار بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان"، مشيراً إلى أنه "تم القضاء على 3 عناصر أخرى من قوة الرضوان".
 
 

