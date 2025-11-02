Advertisement

لبنان

وزير الصحة: مُلتزمون بدعم الجيش وتعزيز قدرته لحماية الوطن

Lebanon 24
02-11-2025 | 04:43
زار وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين يرافقه عدد من مستشاريه وموظفين الوزارة مستوصف سيد الشهداء، في حارة صيدا.
وجال الوزير ناصر الدين على أقسام المستوصف، مثنيا على جهود العاملين والمتطوعين في خدمة أهلنا خاصة النازحين أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير، كما توجه بالشكر والتقدير للمجتمع وفعالياته الاجتماعية على وقوفهم الدائم إلى جانب الناس مجسدين روح التكافل الاجتماعي في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.
كذلك، رعى ناصر الدين حفل افتتاح المؤتمر الطبي التاسع الذي نظمه مستشفى البتول في قاعة المكتبة للعامة في الهرمل، تحت عنوان "الرعاية الطبية في أوقات الحـ.ـرب (التحديات والاستجابات)"، بحضور حشد من الفاعليات البلدية والاختيارية والدينية والاجتماعية والطبية والصحية والحزبية.
 

وحيا في كلمته "جرأة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على اتخاذ موقف بتكليف الجيش اللبناني التصدي لتوغلات العدو الإسرائيلي، داخل الأراضي اللبنانية"، مضيفا، أننا "نعول دائما على جيشنا الوطني لصد ومواجهة أي اعتداء إسرائيلي".


وقال: "نحن ملتزمون في الحكومة بالبيان الوزاري بدعم الجيش، وتعزيز قدرته لحماية الوطن، وصد الاحتـ.ـلال، وإعادة الاسرى، وبسط سلطته على كامل أراضي الوطن".
 

واستعرض عمل وزارة الصحة العامة، معلنا "أنه في القريب العاجل، ستتم تغطية مستلزمات المعدات المحتاجة وعمليات كسر الحوض على نفقة وزارة الصحة، فلا يمكن أن نقبل بأن يموت مسن بسبب كسر في عظم الحوض".
 
