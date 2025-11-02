29
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
29
o
زحلة
25
o
بعلبك
12
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير الصحة: مُلتزمون بدعم الجيش وتعزيز قدرته لحماية الوطن
Lebanon 24
02-11-2025
|
04:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار
وزير الصحة
العامة ركان ناصر الدين يرافقه عدد من مستشاريه وموظفين الوزارة مستوصف سيد
الشهداء
، في حارة صيدا.
Advertisement
وجال الوزير ناصر الدين على أقسام المستوصف، مثنيا على جهود العاملين والمتطوعين في خدمة أهلنا خاصة
النازحين
أثناء العدوان
الإسرائيلي
الأخير، كما توجه بالشكر والتقدير للمجتمع وفعالياته الاجتماعية على وقوفهم الدائم إلى جانب الناس مجسدين روح التكافل الاجتماعي في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.
كذلك، رعى ناصر الدين
حفل افتتاح المؤتمر الطبي التاسع الذي نظمه مستشفى البتول في قاعة المكتبة للعامة في الهرمل، تحت عنوان "الرعاية الطبية في أوقات الحـ.ـرب (التحديات والاستجابات)"، بحضور حشد من الفاعليات البلدية والاختيارية والدينية والاجتماعية والطبية والصحية والحزبية.
وحيا في كلمته "جرأة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على اتخاذ موقف بتكليف
الجيش اللبناني
التصدي لتوغلات العدو الإسرائيلي، داخل الأراضي
اللبنانية
"، مضيفا، أننا "نعول دائما على جيشنا الوطني لصد ومواجهة أي اعتداء إسرائيلي".
وقال: "نحن ملتزمون في الحكومة بالبيان الوزاري بدعم الجيش، وتعزيز قدرته لحماية الوطن، وصد الاحتـ.ـلال، وإعادة الاسرى، وبسط سلطته على كامل أراضي الوطن".
واستعرض عمل
وزارة الصحة العامة
، معلنا "أنه في القريب العاجل، ستتم تغطية مستلزمات المعدات المحتاجة وعمليات كسر الحوض على نفقة
وزارة الصحة
، فلا يمكن أن نقبل بأن يموت مسن بسبب كسر في عظم الحوض".
مواضيع ذات صلة
قائد القيادة الوسطى الأميركية: ملتزمون بدعم جهود الجيش اللبناني في عمله الدؤوب لتعزيز الأمن الإقليمي
Lebanon 24
قائد القيادة الوسطى الأميركية: ملتزمون بدعم جهود الجيش اللبناني في عمله الدؤوب لتعزيز الأمن الإقليمي
02/11/2025 14:30:25
02/11/2025 14:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيفيل: ملتزمون بدعم الجيش في مهمامه الأساسية لبسط سلطة الدولة في جنوب لبنان
Lebanon 24
اليونيفيل: ملتزمون بدعم الجيش في مهمامه الأساسية لبسط سلطة الدولة في جنوب لبنان
02/11/2025 14:30:25
02/11/2025 14:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب وزير خارجية بلجيكا: ملتزمون بحل الدولتين وتقديم الدعم للوكالات الأممية
Lebanon 24
نائب وزير خارجية بلجيكا: ملتزمون بحل الدولتين وتقديم الدعم للوكالات الأممية
02/11/2025 14:30:25
02/11/2025 14:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
خواجة: الجيش بحاجة إلى دعم مطلق ليتمكن من حماية الوطن
Lebanon 24
خواجة: الجيش بحاجة إلى دعم مطلق ليتمكن من حماية الوطن
02/11/2025 14:30:25
02/11/2025 14:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة العامة
الجيش اللبناني
وزارة الصحة
الإسرائيلي
وزير الصحة
اللبنانية
النازحين
الاختيار
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
Lebanon 24
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
08:14 | 2025-11-02
02/11/2025 08:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بخاري استقبل الخير مع وفد من المنية
Lebanon 24
بخاري استقبل الخير مع وفد من المنية
08:08 | 2025-11-02
02/11/2025 08:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل اجتماع الجمعية العامة لنقابة المحامين إلى هذا التاريخ
Lebanon 24
تأجيل اجتماع الجمعية العامة لنقابة المحامين إلى هذا التاريخ
07:49 | 2025-11-02
02/11/2025 07:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
من "القوات"... رسالة إلى نواب "الممانعة"!
Lebanon 24
من "القوات"... رسالة إلى نواب "الممانعة"!
07:46 | 2025-11-02
02/11/2025 07:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الخولي: الأشغال مستمرة في عمشيت رغم قرار وزيرة البيئة!
Lebanon 24
الخولي: الأشغال مستمرة في عمشيت رغم قرار وزيرة البيئة!
07:46 | 2025-11-02
02/11/2025 07:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
Lebanon 24
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
09:00 | 2025-11-01
01/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
17:05 | 2025-11-01
01/11/2025 05:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
12:30 | 2025-11-01
01/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
13:00 | 2025-11-01
01/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
15:14 | 2025-11-01
01/11/2025 03:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:14 | 2025-11-02
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
08:08 | 2025-11-02
بخاري استقبل الخير مع وفد من المنية
07:49 | 2025-11-02
تأجيل اجتماع الجمعية العامة لنقابة المحامين إلى هذا التاريخ
07:46 | 2025-11-02
من "القوات"... رسالة إلى نواب "الممانعة"!
07:46 | 2025-11-02
الخولي: الأشغال مستمرة في عمشيت رغم قرار وزيرة البيئة!
07:42 | 2025-11-02
تصريح جديد لنتنياهو عن لبنان.. ماذا قال؟
فيديو
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
14:18 | 2025-11-01
02/11/2025 14:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
02/11/2025 14:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
02/11/2025 14:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24