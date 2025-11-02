وزير الصحة: مُلتزمون بدعم الجيش وتعزيز قدرته لحماية الوطن

زار العامة ركان ناصر الدين يرافقه عدد من مستشاريه وموظفين الوزارة مستوصف سيد ، في حارة صيدا.

وجال الوزير ناصر الدين على أقسام المستوصف، مثنيا على جهود العاملين والمتطوعين في خدمة أهلنا خاصة أثناء العدوان الأخير، كما توجه بالشكر والتقدير للمجتمع وفعالياته الاجتماعية على وقوفهم الدائم إلى جانب الناس مجسدين روح التكافل الاجتماعي في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

كذلك، رعى ناصر الدين حفل افتتاح المؤتمر الطبي التاسع الذي نظمه مستشفى البتول في قاعة المكتبة للعامة في الهرمل، تحت عنوان "الرعاية الطبية في أوقات الحـ.ـرب (التحديات والاستجابات)"، بحضور حشد من الفاعليات البلدية والاختيارية والدينية والاجتماعية والطبية والصحية والحزبية.



وحيا في كلمته "جرأة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على اتخاذ موقف بتكليف التصدي لتوغلات العدو الإسرائيلي، داخل الأراضي "، مضيفا، أننا "نعول دائما على جيشنا الوطني لصد ومواجهة أي اعتداء إسرائيلي".





وقال: "نحن ملتزمون في الحكومة بالبيان الوزاري بدعم الجيش، وتعزيز قدرته لحماية الوطن، وصد الاحتـ.ـلال، وإعادة الاسرى، وبسط سلطته على كامل أراضي الوطن".