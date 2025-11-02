29
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
29
o
زحلة
25
o
بعلبك
12
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
افتتاح السنة الطقسية في رعيّة إهدن – زغرتا بقداس
Lebanon 24
02-11-2025
|
04:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت رعيّة
إهدن
–
زغرتا
بالذبيحة الإلهيّة التي ترأسها المطران
جوزيف
نفّاع، لمناسبة افتتاح السنة الطقسية الجديدة، عاونه كهنة الرعيّة والشمامسة والإكليريكيون، بمشاركة رؤساء وممثلي الأخويات والحركات الرسوليّة والجمعيّات.
Advertisement
وألقى نفاع عظة تمحورت حول
إنجيل
التطويبات، الذي وصفه بأنّه "البرنامج الانتخابي ليسوع" في بداية رسالته، حين صعد إلى الجبل.
وقال المطران نفّاع إنّ
يسوع
، من خلال التطويبات، قدّم مشروع قداسته للعالم، موضحاً أنّ "هذه التطويبات ليست مجرّد كلمات بل أبواب مفتوحة للقداسة، من خلالها يُدعى كلّ مؤمن إلى عيش المحبّة والتواضع والسلام".
وتابع: "إنّ هدف التزامنا في الحركات الرسوليّة والجمعيّات واللجان هو عيش مشروع واحد: أن نصبح قدّيسين. كلّ ما نقوم به في الرعيّة يجب أن ينطلق من هذا الهدف ويصبّ فيه، لأنّ غاية كلّ خدمة هي القداسة. فحين نتّحد بروح واحدة، نختبر منذ الآن طعم السماء في حياتنا الجماعيّة. المسؤولية في الكنيسة هي هبة تُعطى للجماعة. وكلّ من يُدعَى إلى الخدمة، يُدعَى في الوقت عينه إلى مسيرة قداسة. لسنا جماعة مدنيّة، بل جسد
المسيح
الحيّ، نعمل معه وبقوّته. فإن وثقنا بعمله فينا، سنرى عجائبه تتجلّى فينا ومن خلالنا".
وتطرّق إلى ملفّ الطوباوي البطريرك
إسطفان الدويهي
وخادم الله يوسف بك كرم، معتبراً أنّها نعمة كبيرة من الله أن تكون الرعيّة تعمل على ملفَّين بهذا القدر من الأهمية، وأن يكون لها قدّيسون يشهدون للإيمان بعمقٍ وتجذّر.
وتابع: "حين نضع أيدينا معًا بروح المحبة والوحدة، نُصبح أداةً يعمل الله من خلالها ويُجري عجائبه في وسطنا. حين تتّحد الأيدي وتلتقي القلوب في المحبّة، نهزّ عرش الله، ويفرح الربّ بكنيسته العاملة معه على الأرض".
وختم: "لا تخافوا من عظمة الدعوة إلى القداسة، بل ليكن مقياسنا الوحيد كم نحبّ الله وكم نحبّ بعضنا بعضًا. لنصغِ ليسوع، ولنطلب منه أن يجعلنا قدّيسين. نسأله أن يبارك سنتنا الجديدة، ويبارك جميع الهيئات واللجان والجمعيات والمكاتب في رعيتنا، لتكون سنة نعمة، وشهادة حيّة للمحبّة والخدمة والقداسة. آمين".
وبعد ذلك، أقيم زياح الطوباوي البطريرك
الدويهي
، حُملت خلاله ذخائره لتبارك بداية هذه السنة الطقسية، ورفع المؤمنون صلواتهم راجين الله أن تُعلَن قداسته قريبًا، لما له من مثالٍ سامٍ في الإيمان وخدمة الكنيسة والوطن.
مواضيع ذات صلة
إفتتاح السنة القضائية اليوم: إختبار الاستقلالية ومكافحة الفساد
Lebanon 24
إفتتاح السنة القضائية اليوم: إختبار الاستقلالية ومكافحة الفساد
02/11/2025 14:30:47
02/11/2025 14:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يفتتح السنة القضائية اليوم وترقب استكمال الحكومة التعيينات الخميس "في حال التوافق"
Lebanon 24
عون يفتتح السنة القضائية اليوم وترقب استكمال الحكومة التعيينات الخميس "في حال التوافق"
02/11/2025 14:30:47
02/11/2025 14:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 226 عاماً على إكتشافها... إفتتاح مقبرة ملك فرعونيّ اليوم في مصر
Lebanon 24
بعد 226 عاماً على إكتشافها... إفتتاح مقبرة ملك فرعونيّ اليوم في مصر
02/11/2025 14:30:47
02/11/2025 14:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
رعية الشويفات للروم الأرثوذكس احتفلت بعيد القدّيس ديمتريوس المفيض الطيب
Lebanon 24
رعية الشويفات للروم الأرثوذكس احتفلت بعيد القدّيس ديمتريوس المفيض الطيب
02/11/2025 14:30:47
02/11/2025 14:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إسطفان الدويهي
الدويهي
الكنيست
التزام
المسيح
كنيسة
جوزيف
إنجيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
Lebanon 24
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
08:14 | 2025-11-02
02/11/2025 08:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بخاري استقبل الخير مع وفد من المنية
Lebanon 24
بخاري استقبل الخير مع وفد من المنية
08:08 | 2025-11-02
02/11/2025 08:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل اجتماع الجمعية العامة لنقابة المحامين إلى هذا التاريخ
Lebanon 24
تأجيل اجتماع الجمعية العامة لنقابة المحامين إلى هذا التاريخ
07:49 | 2025-11-02
02/11/2025 07:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
من "القوات"... رسالة إلى نواب "الممانعة"!
Lebanon 24
من "القوات"... رسالة إلى نواب "الممانعة"!
07:46 | 2025-11-02
02/11/2025 07:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الخولي: الأشغال مستمرة في عمشيت رغم قرار وزيرة البيئة!
Lebanon 24
الخولي: الأشغال مستمرة في عمشيت رغم قرار وزيرة البيئة!
07:46 | 2025-11-02
02/11/2025 07:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
Lebanon 24
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
09:00 | 2025-11-01
01/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
17:05 | 2025-11-01
01/11/2025 05:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
12:30 | 2025-11-01
01/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
13:00 | 2025-11-01
01/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
15:14 | 2025-11-01
01/11/2025 03:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:14 | 2025-11-02
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
08:08 | 2025-11-02
بخاري استقبل الخير مع وفد من المنية
07:49 | 2025-11-02
تأجيل اجتماع الجمعية العامة لنقابة المحامين إلى هذا التاريخ
07:46 | 2025-11-02
من "القوات"... رسالة إلى نواب "الممانعة"!
07:46 | 2025-11-02
الخولي: الأشغال مستمرة في عمشيت رغم قرار وزيرة البيئة!
07:42 | 2025-11-02
تصريح جديد لنتنياهو عن لبنان.. ماذا قال؟
فيديو
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
14:18 | 2025-11-01
02/11/2025 14:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
02/11/2025 14:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
02/11/2025 14:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24