لبنان

افتتاح السنة الطقسية في رعيّة إهدن – زغرتا بقداس

Lebanon 24
02-11-2025 | 04:52
احتفلت رعيّة إهدنزغرتا بالذبيحة الإلهيّة التي ترأسها المطران جوزيف نفّاع، لمناسبة افتتاح السنة الطقسية الجديدة، عاونه كهنة الرعيّة والشمامسة والإكليريكيون، بمشاركة رؤساء وممثلي الأخويات والحركات الرسوليّة والجمعيّات.
وألقى نفاع عظة تمحورت حول إنجيل التطويبات، الذي وصفه بأنّه "البرنامج الانتخابي ليسوع" في بداية رسالته، حين صعد إلى الجبل.


وقال المطران نفّاع إنّ يسوع، من خلال التطويبات، قدّم مشروع قداسته للعالم، موضحاً أنّ "هذه التطويبات ليست مجرّد كلمات بل أبواب مفتوحة للقداسة، من خلالها يُدعى كلّ مؤمن إلى عيش المحبّة والتواضع والسلام".


وتابع: "إنّ هدف التزامنا في الحركات الرسوليّة والجمعيّات واللجان هو عيش مشروع واحد: أن نصبح قدّيسين. كلّ ما نقوم به في الرعيّة يجب أن ينطلق من هذا الهدف ويصبّ فيه، لأنّ غاية كلّ خدمة هي القداسة. فحين نتّحد بروح واحدة، نختبر منذ الآن طعم السماء في حياتنا الجماعيّة. المسؤولية في الكنيسة هي هبة تُعطى للجماعة.  وكلّ من يُدعَى إلى الخدمة، يُدعَى في الوقت عينه إلى مسيرة قداسة. لسنا جماعة مدنيّة، بل جسد المسيح الحيّ، نعمل معه وبقوّته. فإن وثقنا بعمله فينا، سنرى عجائبه تتجلّى فينا ومن خلالنا".
 

وتطرّق إلى ملفّ الطوباوي البطريرك إسطفان الدويهي وخادم الله يوسف بك كرم، معتبراً أنّها نعمة كبيرة من الله أن تكون الرعيّة تعمل على ملفَّين بهذا القدر من الأهمية، وأن يكون لها قدّيسون يشهدون للإيمان بعمقٍ وتجذّر.
 
 
وتابع: "حين نضع أيدينا معًا بروح المحبة والوحدة، نُصبح أداةً يعمل الله من خلالها ويُجري عجائبه في وسطنا. حين تتّحد الأيدي وتلتقي القلوب في المحبّة، نهزّ عرش الله، ويفرح الربّ بكنيسته العاملة معه على الأرض".


وختم: "لا تخافوا من عظمة الدعوة إلى القداسة، بل ليكن مقياسنا الوحيد كم نحبّ الله وكم نحبّ بعضنا بعضًا. لنصغِ ليسوع، ولنطلب منه أن يجعلنا قدّيسين. نسأله أن يبارك سنتنا الجديدة، ويبارك جميع الهيئات واللجان والجمعيات والمكاتب في رعيتنا، لتكون سنة نعمة، وشهادة حيّة للمحبّة والخدمة والقداسة. آمين".
 
 
وبعد ذلك، أقيم زياح الطوباوي البطريرك الدويهي، حُملت خلاله ذخائره لتبارك بداية هذه السنة الطقسية، ورفع المؤمنون صلواتهم راجين الله أن تُعلَن قداسته قريبًا، لما له من مثالٍ سامٍ في الإيمان وخدمة الكنيسة والوطن.
