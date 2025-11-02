Advertisement

لبنان

فضل الله: الجيش يشكل صمام أمان الوطن

Lebanon 24
02-11-2025 | 05:11
قال العلّامة السيّد علي فضل الله إن المرحلة التي يمرّ بها لبنان "صعبة ومعقّدة، وذلك مع وجود ضغوط تهدف إلى دفع لبنان لقبول شروطٍ إسرائيلية وانتزاع عناصر قوته".
وأثناء كلمة له خلال لقاء في حارة حريك، أشار فضل الله بـ"الروح الوطنية التي يتحلّى بها الجيش اللبناني"، معتبراً أنه "يشكل صمام أمان الوطن"، داعياً إلى "دعمه بكلّ العناصر اللازمة لكي يكون قادراً على مواجهة أي اعتداء أو مسّ بسيادة البلاد"، معبّراً عن استغرابه من مساعي تجريد لبنان من أوراق قوته من دون ان يستعيد حقوقه في ارضه وسيادة بلده واستقلاله.


أما في شأن السجال الانتخابي، فاستغرب التصعيد والتراشق في ظلّ ما يتعرّض له البلد من اعتداءات، مؤكّداً أن البلد يحتاج إلى تضافر الجهود وتعزيز الوحدة الداخلية بدلاً من خوض معارك وهمية تثير التناقضات  الطائفية والمذهبية وتخدم العدو الذي يسعى لتوسيع حالة الانقسام.
 

