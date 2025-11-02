فضل الله: الجيش يشكل صمام أمان الوطن

قال العلّامة السيّد إن المرحلة التي يمرّ بها "صعبة ومعقّدة، وذلك مع وجود ضغوط تهدف إلى دفع لبنان لقبول شروطٍ إسرائيلية وانتزاع عناصر قوته".

وأثناء كلمة له خلال لقاء في حارة حريك، أشار بـ"الروح الوطنية التي يتحلّى بها "، معتبراً أنه "يشكل صمام أمان الوطن"، داعياً إلى "دعمه بكلّ العناصر اللازمة لكي يكون قادراً على مواجهة أي اعتداء أو مسّ بسيادة البلاد"، معبّراً عن استغرابه من مساعي تجريد لبنان من أوراق قوته من دون ان يستعيد حقوقه في ارضه وسيادة بلده واستقلاله.





أما في شأن السجال الانتخابي، فاستغرب التصعيد والتراشق في ظلّ ما يتعرّض له البلد من اعتداءات، مؤكّداً أن البلد يحتاج إلى تضافر الجهود وتعزيز الوحدة الداخلية بدلاً من خوض معارك وهمية تثير التناقضات الطائفية والمذهبية وتخدم العدو الذي يسعى لتوسيع حالة الانقسام.

