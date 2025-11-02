Advertisement

لبنان

لعدم اكتمال النصاب.. رفع جلسة الجمعية العامة لنقابة المحامين في طرابلس إلى 9 تشرين الثاني

Lebanon 24
02-11-2025 | 05:27
حضر نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن واعضاء مجلس النقابة الأساتذة: طوني فرنجية، رنا فتفت وباسكال ايوب، والأساتذة المرشحين : شوقي ساسين، إيلي ضاهر، مروان ضاهر، نبهان حداد وزاهر مطرجي، في مكتب النقيب، بناءً لدعوة مجلس النقابة بتاريخ 2025/10/08 الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأحد الواقع فيه 2025/11/02>
وبعد الاطلاع على محضر التوقيع المخصص لاحتساب النصاب القانوني، وبعد انقضاء الساعة القانونية وعدم اكتمال النصاب المنصوص عنه في المادة 38 من قانون تنظيم المهنة، تقرر رفع جلسة الجمعية العامة لعدم توفر النصاب القانوني وتم التأكيد على أن الجمعية العامة تكون منعقدة حكماً يوم الأحد الواقع فيه 2025/11/09 في نفس الزمان والمكان المقررين في الإعلان المبلغ والمنشور أصولاً وفقاً للنصوص القانونية، ويكون اجتماع الدورة الثانية قانونياً بمن حضر.
