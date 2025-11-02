"المستقبل" يحيي الذكرى الـ81 لميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري

أحيت منسقية في " "، أمس، الذكرى الـ81 لميلاد الرئيس الشهيد ، عبر عدد من النشاطات الرمزية التي استذكرت الشهيد الكبير، وعكست الوفاء لنهجه والالتزام بمسيرته بقيادة .

Advertisement



وتوجت تلك النشاطات، مساءً، بزيارة ضريح الرئيس الشهيد في وسط بيروت، وقراءة الفاتحة عن روحه، في حضور لـ"تيار المستقبل" أحمد ، النائبين السابقين رولا الطبش ونزيه نجم، المنسق العام لبيروت بالتكليف محمد يموت، أعضاء مكتب ومجلس المنسقية، وحشد من رؤساء وأعضاء الدوائر والقطاعات وفاعليات بيروتية.