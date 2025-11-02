Advertisement

لبنان

"المستقبل" يحيي الذكرى الـ81 لميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري

Lebanon 24
02-11-2025 | 05:29
أحيت منسقية بيروت في "تيار المستقبل"، أمس، الذكرى الـ81 لميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، عبر عدد من النشاطات الرمزية التي استذكرت الشهيد الكبير، وعكست الوفاء لنهجه والالتزام بمسيرته بقيادة الرئيس سعد الحريري.
وتوجت تلك النشاطات، مساءً، بزيارة ضريح الرئيس الشهيد في وسط بيروت، وقراءة الفاتحة عن روحه، في حضور الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، النائبين السابقين رولا الطبش ونزيه نجم، المنسق العام لبيروت بالتكليف محمد يموت، أعضاء مكتب ومجلس المنسقية، وحشد من رؤساء وأعضاء الدوائر والقطاعات وفاعليات بيروتية.


وكانت منسقية بيروت أقامت بالتنسيق مع منسقية جبل لبنان الجنوبي، حواجز محبة في خلدة وبشامون وعرمون والناعمة والسعديات، إلى جانب عدد من شوارع العاصمة بيروت، حيث وزّع رؤساء وأعضاء الدوائر والكوادر والناشطين التمر والحلوى عن روح الرئيس الشهيد، وصوراً خاصة للمناسبة، بالتوازي مع تنظيم مواكب سيارة ورفع عدد من الصور واللافتات التي "تعبر عن المحبة والوفاء للرئيس الشهيد، وتؤكد حاجة اللبنانيين إلى نهجه الوطني في هذه المرحلة الصعبة التي تمرّ بها البلاد" وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لـ"تيار المستقبل ".
