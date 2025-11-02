24
مطاردة وتبادل لإطلاق النار بين الأمن وأحد أخطر المطلوبين... هذا ما جرى في الحازمية
Lebanon 24
02-11-2025
|
07:29
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة- البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها مختلف قطعات
قوى الأمن الداخلي
لمكافحة جميع أنواع الجرائم في كل المناطق اللّبنانية وتوقيف مرتكبيها، ومن خلال التّحريّات والاستقصاءات المكثّفة، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء
جبل لبنان
في وحدة الدّرك الإقليمي حول شخص ينشط بترويج مادّة الكوكايين على متن درّاجة آلية انطلاقًا من مخيّم
برج البراجنة
باتجاه محلّة "
كنيسة
مار مخايل" وطريق الحازمية –
بعبدا
.
من خلال المتابعة، توصّلت المفرزة المذكورة إلى تحديد هويّته، وتبيّن أنّه يُدعى:
– ر. س. (مواليد عام 1985، فلسطيني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب عدّة مذكّرات قضائيّة.
منتصف ليل اليوم 2-11-2025، كمنت له قوّة من المفرزة في المحلّة المذكورة إلى أن رصدته على متن درّاجة آليّة نوع "سويت" لون رمادي، حيث عملت على مطاردته، فبادر إلى إطلاق النّار من مسدّسه الحربي باـتّجاهها، ما اضّطر عناصرها إلى الرّد، فأصيب في فخذه -حالته الصحيّة مستقرّة- وتمكّنت من توقيفه وضبط المسدّس والدّراجة الآليّة و14 طبّة بلاستيكيّة تحتوي على مادّة الكوكايين المخدّرة ومبلغ مالي.
نُقِلَ الموقوف إلى مستشفى للمعالجة تحت حراسة أمنيّة، وسُلّمت المضبوطات والدّرّاجة الآليّة إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بإشراف
القضاء
المختص.
