Advertisement

لبنان

ينال الصلح يشيد بالرياضة كرسالة قوة وبناء للشباب في بعلبك الهرمل

Lebanon 24
02-11-2025 | 08:57
A-
A+
Doc-P-1437155-638976960449662848.png
Doc-P-1437155-638976960449662848.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّم الاتحاد اللبناني لل"كيوكوشنكاي" معسكرًا تدريبيًا لأندية بعلبك الهرمل على مرجة رأس العين في مدينة بعلبك، بمشاركة حوالى 500 لاعب، بإشراف رئيس الاتحاد علي فواز، وحضور رئيس لجنة البقاع رضوان عبدالله، ورئيس لجنة بيروت وجبل لبنان قاسم عيتاوي، وعدد من المدربين.
Advertisement

ونوه خلال فعاليات المعسكر التدريبي عضو لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب ينال الصلح، بحجم المشاركة والتنظيم والدلالة الوطنية لهذا الحدث.

وقال: "هذا الحضور الشبابي الكبير من بعلبك الهرمل هو تأكيد على إرادة الحياة والصمود لدى أبناء البقاع، رغم التهديدات الإسرائيلية المستمرة"، مشددًا على أن "الرياضة تشكل رسالة قوة من بعلبك العزّة والكرامة".

وتابع: "الرياضة، بالإضافة إلى منفعتها البدنية، هي علم مستقل قائم على الانضباط وبناء الشخصية، وهي عنصر أساس من عناصر التنمية الاجتماعية، ومن الوسائل الهامة لمنع الانحراف وحماية شبابنا من المخاطر التي تهدد مستقبلهم".

وأشار صلح إلى "أهمية توسيع الأنشطة الرياضية في سنّ مبكرة، لما لها من دور في بناء الأجيال الواعية والمسؤولة"، داعيًا إلى "دعم الأندية والمبادرات التي تستوعب طاقات الناشئة".

ولفت إلى أن "الرياضة مساحة لقاء جامعة للشباب اللبناني من جميع المناطق والطوائف، وتساهم في تعزيز قيم الانفتاح والهوية الوطنية المشتركة، وحماية المجتمع من التشدد والعزلة".

وختم صلح معتبرًا أن "الاستثمار في الرياضة هو استثمار في الإنسان ومستقبل الوطن".

بدوره، شكر فواز النائب صلح على "مشاركته وتفاعله الكامل مع نشاطات المعسكر"، مؤكدًا "استمرار الاتحاد في إعطاء الأولوية للبقاع والجنوب في الظروف الراهنة". (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
ينال صلح.. مطالب بتمكين الشباب في صناعة القرار
lebanon 24
02/11/2025 21:23:51 Lebanon 24 Lebanon 24
البعريني: الصلح حجر الأساس في بناء مجتمع متماسك
lebanon 24
02/11/2025 21:23:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الشباب والرياضة: موقع المرأة في الرياضة اليوم في صلب معركة التمكين والمساواة
lebanon 24
02/11/2025 21:23:51 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الشباب بحثت في واقع المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة
lebanon 24
02/11/2025 21:23:51 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الاتحاد

الإسرائيلية

الإسرائيلي

جبل لبنان

إسرائيل

البقاع

بيروت

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:21 | 2025-11-02
14:15 | 2025-11-02
14:00 | 2025-11-02
13:56 | 2025-11-02
13:33 | 2025-11-02
12:51 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24