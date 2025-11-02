ينال الصلح يشيد بالرياضة كرسالة قوة وبناء للشباب في بعلبك الهرمل

Advertisement

نظّم الاتحاد اللبناني لل"كيوكوشنكاي" معسكرًا تدريبيًا لأندية الهرمل على مرجة رأس في مدينة بعلبك، بمشاركة حوالى 500 لاعب، بإشراف علي فواز، وحضور رئيس لجنة رضوان عبدالله، ورئيس لجنة وجبل عيتاوي، وعدد من المدربين.ونوه خلال فعاليات المعسكر التدريبي عضو لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب ينال الصلح، بحجم المشاركة والتنظيم والدلالة الوطنية لهذا الحدث.وقال: "هذا الحضور الشبابي الكبير من بعلبك الهرمل هو تأكيد على إرادة الحياة والصمود لدى أبناء البقاع، رغم التهديدات المستمرة"، مشددًا على أن "الرياضة تشكل رسالة قوة من بعلبك العزّة والكرامة".وتابع: "الرياضة، بالإضافة إلى منفعتها البدنية، هي علم مستقل قائم على الانضباط وبناء الشخصية، وهي عنصر أساس من عناصر التنمية الاجتماعية، ومن الوسائل الهامة لمنع الانحراف وحماية شبابنا من المخاطر التي تهدد مستقبلهم".وأشار صلح إلى "أهمية توسيع الأنشطة الرياضية في سنّ مبكرة، لما لها من دور في بناء الأجيال الواعية والمسؤولة"، داعيًا إلى "دعم الأندية والمبادرات التي تستوعب طاقات الناشئة".ولفت إلى أن "الرياضة مساحة لقاء جامعة للشباب اللبناني من جميع المناطق والطوائف، وتساهم في تعزيز قيم الانفتاح والهوية الوطنية المشتركة، وحماية المجتمع من التشدد والعزلة".وختم صلح معتبرًا أن "الاستثمار في الرياضة هو استثمار في الإنسان ومستقبل الوطن".بدوره، شكر فواز النائب صلح على "مشاركته وتفاعله الكامل مع نشاطات المعسكر"، مؤكدًا "استمرار الاتحاد في إعطاء الأولوية للبقاع والجنوب في الظروف الراهنة". (الوكالة الوطنية)