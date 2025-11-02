22
لبنان
تعليقٌ بريطاني عن "حزب الله" ولبنان.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
02-11-2025
|
11:41
photos
أكدت وزيرة الخارجية
البريطانية
إيفير
كوبر
، أنّ بلادها تواصل العمل على منع عودة الصراع في
لبنان
، مشدّدة على أنّ "ضبط الحدود بين لبنان وإسرائيل سيكون تحت مظلة
الأمم المتحدة
".
وأشارت
الوزيرة
في حديث لقناة "الحدث" إلى أنّ
المملكة
المتحدة "تدعم جهود
الحكومة اللبنانية
والجيش باعتبارهما القوتين الشرعيتين في البلاد"، لافتة في الوقت نفسه إلى أنّ "
حزب الله
يشكّل قوة مدمّرة في المنطقة".
