Advertisement

لبنان

تعليقٌ بريطاني عن "حزب الله" ولبنان.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
02-11-2025 | 11:41
A-
A+
Doc-P-1437214-638977059699031247.jpg
Doc-P-1437214-638977059699031247.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفير كوبر، أنّ بلادها تواصل العمل على منع عودة الصراع في لبنان، مشدّدة على أنّ "ضبط الحدود بين لبنان وإسرائيل سيكون تحت مظلة الأمم المتحدة".
Advertisement

وأشارت الوزيرة في حديث لقناة "الحدث" إلى أنّ المملكة المتحدة "تدعم جهود الحكومة اللبنانية والجيش باعتبارهما القوتين الشرعيتين في البلاد"، لافتة في الوقت نفسه إلى أنّ "حزب الله يشكّل قوة مدمّرة في المنطقة".
مواضيع ذات صلة
" حزب الله" ليس وحده المستهدف ولبنان يتمسك بـ"الميكانيزم"
lebanon 24
03/11/2025 03:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يُرمّم "السلاح" ومهلة أميركية للبنان
lebanon 24
03/11/2025 03:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه هي دلالات "حزب الله" عن إضاءة صخرة الروشة
lebanon 24
03/11/2025 03:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "حزب الله": المقاومة كانت ولا تزال نقطة القوة والقدرة للبنان!
lebanon 24
03/11/2025 03:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الحكومة اللبنانية

الأمم المتحدة

البريطانية

اللبنانية

البريطاني

حزب الله

إسرائيل

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-11-02
16:35 | 2025-11-02
16:05 | 2025-11-02
15:14 | 2025-11-02
15:05 | 2025-11-02
14:57 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24