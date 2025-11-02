22
لبنان
عن الانتخابات والحريري.. ماذا قال جعجع لـ"لبنان24"؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
02-11-2025
|
14:21
A-
A+
أبدى
رئيس حزب
"
القوات اللبنانية
"
سمير جعجع
تخوفه من إمكان اندلاع جولات قتالية إسرائيلية ضد
لبنان
، مشيراً إلى أن الوضع غير مُطمئن، وقال: "يومياً يسقط ضحايا في القصف
الإسرائيلي
، والسؤال الأساس هو ما السبب؟ وما النتيجة؟ هؤلاء يدفعون ثمن ماذا؟".
وأضاف: "رسالة الموفد الأميركي توم براك بالأمس كانت واضحة وصريحة، وبراك يقول الأمور كما هي من دون مواربة".
وردا على سؤال ل "لبنان24" أبدى جعجع اعتراضه على طلب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى
قائد الجيش
العماد رودولف هيكل، التصدي لأي توغل إسرائيلي، وقال: "أنا ضد هذا الأمر.. الأمور لا تقاس هكذا.. يجب أن يكون هناك توازن في القوى قبل الاقدام على أي عمل عسكري".
وأكمل: "قوة لبنان باصدقائه ولديه قوة سياسية كبيرة.. أما أساس الحل فهو العودة إلى اتفاق الهدنة عام 1949 فهو المفتاح الأول والأخير للهدوء".
انتخابياً، قال جعجع إن الانتخابات قائمة في موعدها، مشيراً إلى أن صورة التحالفات لم تحسم بعد.
وعن العلاقة مع
الرئيس سعد الحريري
، قال: "هناك تواصل بالواسطة عبر من هم معه".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
