أبدى " " تخوفه من إمكان اندلاع جولات قتالية إسرائيلية ضد ، مشيراً إلى أن الوضع غير مُطمئن، وقال: "يومياً يسقط ضحايا في القصف ، والسؤال الأساس هو ما السبب؟ وما النتيجة؟ هؤلاء يدفعون ثمن ماذا؟".وأضاف: "رسالة الموفد الأميركي توم براك بالأمس كانت واضحة وصريحة، وبراك يقول الأمور كما هي من دون مواربة".وردا على سؤال ل "لبنان24" أبدى جعجع اعتراضه على طلب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى العماد رودولف هيكل، التصدي لأي توغل إسرائيلي، وقال: "أنا ضد هذا الأمر.. الأمور لا تقاس هكذا.. يجب أن يكون هناك توازن في القوى قبل الاقدام على أي عمل عسكري".وأكمل: "قوة لبنان باصدقائه ولديه قوة سياسية كبيرة.. أما أساس الحل فهو العودة إلى اتفاق الهدنة عام 1949 فهو المفتاح الأول والأخير للهدوء".انتخابياً، قال جعجع إن الانتخابات قائمة في موعدها، مشيراً إلى أن صورة التحالفات لم تحسم بعد.وعن العلاقة مع ، قال: "هناك تواصل بالواسطة عبر من هم معه".