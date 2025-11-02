استنفار للجيش في ميس الجبل.. ماذا جرى هناك؟

Advertisement

سجل مساء اليوم استنفار للجيش الاسرائيلي داخل الاراضي مقابل حي كروم المراح شرق مدينة ، ما دفع إلى الاستنفار بدوره في المنطقة المذكورة، حيث نشر آلياته وعناصره في المكان لبعض الوقت، الى ان عاد وانسحب الجيش الاسرائيلي. (الوكالة الوطنية)