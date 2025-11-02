Advertisement

لبنان

استنفار للجيش في ميس الجبل.. ماذا جرى هناك؟

02-11-2025 | 14:49
 سجل مساء اليوم استنفار للجيش الاسرائيلي داخل الاراضي اللبنانية مقابل حي كروم المراح شرق مدينة ميس الجبل، ما دفع الجيش اللبناني إلى الاستنفار بدوره في المنطقة المذكورة، حيث نشر آلياته وعناصره في المكان لبعض الوقت، الى ان عاد وانسحب الجيش الاسرائيلي. (الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

الجيش اللبناني

اللبنانية

الوك

