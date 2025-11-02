22
o
بيروت
19
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
25
o
جونية
15
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مسؤول في الخارجية الاميركية: حزب الله المسلح تهديد للبنان وجواره
Lebanon 24
02-11-2025
|
14:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى مسؤول في الخارجية الاميركية في تصريح لشبكة "
فوكس نيوز
" ان نزع سلاح
حزب الله
وإنهاء أنشطة
إيران
عبر وكلائها حاسم للإستقرار بلبنان، معتبرا ان حزب الله المسلح تهديد للبنان وجواره، ولبنان المستقر فرصة استثمار جذابة.
Advertisement
واضاف: "
لبنان
اتخذ قرارا شجاعا بنزع سلاح حزب الله وندعم بشكل كامل هذا القرار".
مواضيع ذات صلة
"فوكس نيوز" عن مسؤول بالخارجية الأميركية: حزب الله المسلح تهديد للبنان وجواره ولبنان المستقر فرصة استثمار جذابة
Lebanon 24
"فوكس نيوز" عن مسؤول بالخارجية الأميركية: حزب الله المسلح تهديد للبنان وجواره ولبنان المستقر فرصة استثمار جذابة
03/11/2025 03:08:49
03/11/2025 03:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
البنتاغون: المساعدات للبنان تعزز قدرة الجيش على تفكيك البنى التحتية العسكرية للمجموعات المسلحة ومنها حزب الله
Lebanon 24
البنتاغون: المساعدات للبنان تعزز قدرة الجيش على تفكيك البنى التحتية العسكرية للمجموعات المسلحة ومنها حزب الله
03/11/2025 03:08:49
03/11/2025 03:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يُرمّم "السلاح" ومهلة أميركية للبنان
Lebanon 24
"حزب الله" يُرمّم "السلاح" ومهلة أميركية للبنان
03/11/2025 03:08:49
03/11/2025 03:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيلي جديد للبنان.. ورسالة إلى "حزب الله"!
Lebanon 24
تهديد إسرائيلي جديد للبنان.. ورسالة إلى "حزب الله"!
03/11/2025 03:08:49
03/11/2025 03:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فوكس نيوز
حزب الله
الاميركي
لبنان
إيران
إيرا
فوكس
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد
16:55 | 2025-11-02
02/11/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من نقابة المحامين في طرابلس.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
توضيح من نقابة المحامين في طرابلس.. هذه تفاصيله
16:35 | 2025-11-02
02/11/2025 04:35:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الاستهدافات الاسرائيلية مستمرة.. مسيّرة تستهدف جرافة في الخيام
Lebanon 24
الاستهدافات الاسرائيلية مستمرة.. مسيّرة تستهدف جرافة في الخيام
16:05 | 2025-11-02
02/11/2025 04:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع في الجنوب.. وسقوط إصابات
Lebanon 24
حادث مروّع في الجنوب.. وسقوط إصابات
15:14 | 2025-11-02
02/11/2025 03:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بوفد رسمي.. لبنان يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
Lebanon 24
بوفد رسمي.. لبنان يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
15:05 | 2025-11-02
02/11/2025 03:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
01:30 | 2025-11-02
02/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان أمام إنذار مزدوج.. تصعيد إسرائيلي وضغط أميركي نحو التفاوض
Lebanon 24
لبنان أمام إنذار مزدوج.. تصعيد إسرائيلي وضغط أميركي نحو التفاوض
03:00 | 2025-11-02
02/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة أميركية جديدة وكاتس يهدد بقصف بيروت.. برّاك: لبنان دولة فاشلة ولم يعد لديه وقت لسحب سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
رسالة أميركية جديدة وكاتس يهدد بقصف بيروت.. برّاك: لبنان دولة فاشلة ولم يعد لديه وقت لسحب سلاح "حزب الله"
22:58 | 2025-11-01
01/11/2025 10:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"سنقصف الضاحية".. ماذا أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم؟
Lebanon 24
"سنقصف الضاحية".. ماذا أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم؟
03:33 | 2025-11-02
02/11/2025 03:33:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنّانة شابة بعد معركة مع السرطان.. هكذا نعتها ابنتها
Lebanon 24
وفاة فنّانة شابة بعد معركة مع السرطان.. هكذا نعتها ابنتها
01:00 | 2025-11-02
02/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-11-02
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد
16:35 | 2025-11-02
توضيح من نقابة المحامين في طرابلس.. هذه تفاصيله
16:05 | 2025-11-02
الاستهدافات الاسرائيلية مستمرة.. مسيّرة تستهدف جرافة في الخيام
15:14 | 2025-11-02
حادث مروّع في الجنوب.. وسقوط إصابات
15:05 | 2025-11-02
بوفد رسمي.. لبنان يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
14:49 | 2025-11-02
استنفار للجيش في ميس الجبل.. ماذا جرى هناك؟
فيديو
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
03/11/2025 03:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
03/11/2025 03:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
02:00 | 2025-11-01
03/11/2025 03:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24