مسؤول في الخارجية الاميركية: حزب الله المسلح تهديد للبنان وجواره

رأى مسؤول في الخارجية الاميركية في تصريح لشبكة " " ان نزع سلاح وإنهاء أنشطة عبر وكلائها حاسم للإستقرار بلبنان، معتبرا ان حزب الله المسلح تهديد للبنان وجواره، ولبنان المستقر فرصة استثمار جذابة.واضاف: " اتخذ قرارا شجاعا بنزع سلاح حزب الله وندعم بشكل كامل هذا القرار".