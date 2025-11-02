Advertisement

لبنان

بوفد رسمي.. لبنان يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

Lebanon 24
02-11-2025 | 15:05
وصل الوفد اللبناني برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ممثلةً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، وكان في الاستقبال سفير لبنان في قطر بلال قبلان
