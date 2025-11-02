مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد

Advertisement

من ست الدنيا إلى أم الدنيا من فيروز سفيرتنا إلى النجوم إلى كوكب الشرق أم كلثوم ومن جامعة الأميركية إلى أزهر القاهرة الشريف عبارات أعاد من خلالها رئيس الحكومة نواف سلام ربط الجذور العميقة بين ومصر في الزيارة بشقيها الفني والاقتصادي السياسي خرجت منها الحكومة بباقة اتفاقيات متنوعة مغلفة برعاية مصر للبنان بتوجيه مباشر من رئيس الدولة وعلى رأسها المساعدة في إعادة الإعمار وضمت الاتفاقيات مختلف المجالات وحازت على توقيع الحكومتين اللبنانية والمصرية أما ما وراء الخبر فإن زيارة الأربع وعشرين ساعة فيها عقارب الساعة حول الملف اللبناني الساخن وعليه ثمن رئيس الحكومة نواف سلام الثقل المصري في تثبيت اتفاق غزة وتمرسه بلعب دور راعي الجهود الإقليمية من أجل الاستقرار ومن هذا الدور فتح سلام ممراً لبنانياً آمناً من القاهرة باتجاه المناخ الإقليمي الجديد الذي يشكل فرصة لإطلاق مرحلة من التعاون العربي والدولي لدعم استقرار لبنان ومن هذا الممر أفادت معلومات الجديد عن حراك على أربع جهات تقوده مصر بين لبنان وتل ابيب وواشنطن وطهران بهدف الوصول إلى تسوية يريدها حفظاً لماء الوجه وتريدها إسرائيل مدخلاً إلى اتفاق سلام بينما الوساطة المصرية وإن كانت غير مكتملة الملامح ترتكز على ترتيبات أمنية على غرار النموذج السوري وتركت شكلها المباشر أو غير المباشر إلى الزمان والمكان المناسبينلكن الأهم في نظر الوسيط المصري وهو يضع صيغته التأسيسية للتسوية هو التعويل على الموقف الأميركي انطلاقاً من رؤية الرئيس دونالد ترامب للسلام في وما إذا كان لبنان ملحوظاً كجزء على الخارطة وختمت المعلومات بأن الأميركي إذا ما أراد يستطيع بإشارة من إصبع سيد البيت الأبيض تقف إسرائيل عند حدها وإن كانت كياناً بلا حدود إلا أنها وفي خضم الوفود الجوالة المصرية والألمانية وقبلها الأميركية على خطي بيروت تل أبيب رفعت اليوم من مستوى تهديدها الذي تخطى حزب الله إلى الدولة اللبنانية رئاسة وحكومة وأمام وزرائه قال بنيامين نتنياهو سنفعل ما يلزم لمنع جبهة لبنان من أن تعود مصدر تهديد ليذهب وزير حربه يسرائيل كاتس أبعد منه بالتهديد المباشر إلى استهداف العاصمة بيروت ومن آخر المستجدات المرتبطة بكل ما تقدم فتح لبنان خطاً أمنياً مباشراً مع الرياض بوفد ثلاثي توجه إلى المملكة ويضم كلاً من وزير الداخلية أحمد الحجار ومدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد العبدالله وبحسب معلومات الجديد فإن الزيارة تستمر ليوم الأربعاء المقبل على أن يلتقي الوفد خلالها بالمبعوث السعودي يزيد بن فرحان وأهل مكة .. أدرى بشعاب لبنان.لليوم الثاني على التوالي، ظلَّت تصريحات المبعوث توم براك من البحرين محور جدل على المسرح السياسي اللبناني، بين من أيّدها بالمطلق، ومن لم يقرأ فيها الا انتهاكاً لكرامة لبنان، على خلفية وصف لبنان بالدولة الفاشلة، والتشديد على البطء في موضوع السلاح.أما المضمون الذي يوصّف فشل غالبية الطبقة السياسية على مختلف الصُعد، فأبقي خارجَ النقاش، ولاسيما حديثُ برّاك عن عدم التزام اتفاق الطائف، وكلامُه عن الفشل في الاصلاح عامةً، وفي مقاربة مسألة الفجوة المالية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب قضية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، فضلاً عما أورده عن ملفي الكهرباء والمياه، على رغم وعود الاشهر الاخيرة.وفي غضون ذلك، الحكومة على موعد خلال ايام مع امتحانين عسيرين: الاول، حصيلة الاجتماعات بين وزارتي الداخلية والخارجية بالنسبة الى اقتراع المنتشرين، والثاني، التقرير الشهري الثاني للجيش اللبناني حول حصر السلاح.اما التفاوض مع اسرائيل، فتدورُ حولَه اخبار متضاربة: منها ما يشدد على رفض تطعيم لجنة الميكانيزم استناداً الى موقف حزب الله، لكنَّ أكثرها يتحدث عن موافقة لبنانية مشروطة بوقف الاعتداءات الاسرائيلية، وهو ما سيكون موضِع متابعة خلال الايام المقبلة.لبنان عالق بين تصريحات توم براك المدوية والتحذيرات الاسرائيلية النارية. فبعد قول براك بصريح العبارة: لبنان دولة فاشلة, تصاعدت من تل ابيب ثلاثة تحذيرات. الاول جاء على شكل رسالة حاسمة قال مسؤولٌ اسرائيلي انه تم ايصالها الى المسؤولين اللبنانيين, ومُفادها ان اسرائيل قد تقصف الضاحية مجددا اذا لم يُنزع سلاح الحزب.الثاني على لسان وزير الدفاع يسرائيل كاتس الذي اعلن أن بيروت قد تصبح هدفاً إذا تعرضت مستوطنات الإسرائيلي لهجمات. التحذير الثالث تولاه بنيامين نتانياهو, اذ دعا الحكومة اللبنانية الى تنفيذ ما التزمت به اي تجريد حزب الله من سلاحه مؤكدا الحق في الدفاع عن النفس كما هو محدد بشروط وقف النار. فهل يأتي هذا التهويل في اطار مزيد من الضغط لدفع لبنان للقبول بمفاوضات مباشرة ومفتوحة؟ علما ان اسرائيل لم تعط بعد موقفا علنيا واضحا من مسألة التفاوض غير المباشر التي اُبلغت بها مورغان اورتاغوس خلال زيارتها الاخيرة بيروت. كما يأتي الموقف الاسرائيلي قبل ايام من اجتماع الحكومة الامنية الاسرائيلية الخميس لبحث ملفي غزة ولبنان.في المقابل, وفي الكواليس الدبلوماسية، كشفت مصادر اميركية رفيعة للـ mtv انه تُطبخ حاليا أكبر صفقة للبنان منذ عقود مقابل نزع سلاح حزب الله.بالتزامن, ارتفعت وتيرة التنسيق اللبناني المصري بعد دخول مصر بقوة على خط الوساطة من أجل منع التصعيد على الجبهة اللبنانية. وسُجلت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى القاهرة حيث تلقى جرعة دعم لبسط سيطرة كامل اراضيها.في السياق الانتخابي، تحركات تسبق انتهاء فترة تسجيل المغتربين في الخارج. وقد علم ان اللجنة الوزارية المكلفة ببحث قانون الانتخاب ستجتمع الثلاثاء على ان تقدم صيغة او اكثر في الجلسة الحكومية الخميس المقبل استنادا الى مشروعي القانونين اللذين تقدم بهما وزيرا الخارجية والداخلية. البداية من التهديدات الاسرائيلية.في رحاب قاهرة المعز تعانقت أمّ الدنيا وستّ الدنيا على وهج المتحف المصري الكبير الذي كان بمثابة تـُحفة حضارية وثقافية إلى العالم أجمع وهدية للبشرية كلها. وبعد الليل الثقافي - الحضاري الذي شهد على الاحتفالية الضخم في أرض الكنانة نهارٌ غنيّ بالعمل على تعزيز الروابط التاريخية بين بيروت والقاهرة.هو العنوان العريض الذي ترجمته اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا اللبنانية - المصرية. الاجتماعات تمخـّضت عن غلـّة وافرة مقدارها خمس عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم وقـّعها وزراء ومسؤولون في البلدين بإشراف رئيسي الحكومة نواف سلام ومصطفى مدبولي. الاتفاقيات تغطي مجالات عدة في الاقتصاد والمال والتجارة والإسكان والنقل والطيران المدني والطاقة والصحة والتأشيرات والجمارك والتعليم والحماية الاجتماعية وغيرها. وقد شدد رئيس الوزراء ان ما يجمع مصر ولبنان لا يـُقاس بعدد الاتفاقيات بل بالثقة والتاريخ.أما نظيره المصري فأكد امكان مضاعفة أرقام التبادل والاستثمار المشترك وإذ أدان الاعتداءات طالب بانسحاب جيش الاحتلال من النقاط الخمس مؤكدًا حرص بلاده على دعم الحكومة اللبنانية في إعادة الإعمار بالجنوب.والاعتداءات الإسرائيلية التي أدانها مدبولي تجلـّى أحدث فصولها الدموية في منطقة النبطية الغارقة في الحزن على أربعة شبان استشهدوا في غارة شنتها مسيـّرة معادية على سيارتهم في بلدة كفررمان. الشهداء الأربعة ارتقوا بينما كانت النبطية تستعد لتشييع شهيد قضى في غارة على شوكين قبل يومين وتتحضّر أيضـًا لإحياء الذكرى السنوية للمجزرة التي ارتكبها العدو في مبنى البلدية خلال عدوان الستة والستين يومـًا.وعلى إيقاع هذه الإعتداءات انبرى مسؤولون إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية في تكرار توجيه التهديد والوعيد للبنان تارةً بقصف بيروت وطورًا باستهداف الضاحية الجنوبية ومرةً بالتمسك باحتلال النقاط الخمس ومرةً أخرى بعدم السماح بإعادة بناء القرى الحدودية. ولم تتوقف التهديدات عند هذا الحد لا بل شملت قوات اليونيفيل الدولية العاملة في الجنوب إذ اتهمها مسؤولون عسكريون صهاينة بأنها تقوم بأعمال مشبوهة وتتجاوز صلاحياتها.وفي مواجهة كل تلك التهديدات والتحذيرات والاعتداءات الإسرائيلية ثمة رسالة تصميم لبناني على التمسك بالأرض والصمود فيها وبناء ما هدمه العدو. مصداق هذه الرسالة يترجم في اللقاء الموسع الذي سيعقد بعد غد الثلاثاء في المصيلح لوضع برنامج خطط لإعمار الجنوب.وسيشكل اللقاءُ المبادرةَ الأوسع في هذا الشأن منذ إبرام اتفاق وقف اطلاق النار ويكتسب رمزيةً معبـّرة من كونه يـُعقد بالقرب من موقع الاستهداف الجوي الإسرائيلي لمنشآت مدنية وتحديدًا معارض الحفـّارات والجرافات في المصيلح.بين خطوط النار وخطوط التفاوض, تتسارع التطورات في الشرق الاوسط,الذي يمكن القول انه يمر في لحظة تاريخية.على هذه الخطوط,موقع لبنان من بين الاضعف. فأم المعارك هنا هي تلك التي تخوضها واسرائيل ضد ايران ,وهي لم تنته بعد, اما لبنان فتفصيل. هذه المعركة يبدو انها تقترب من لحظة الحسم,ومعطيات واشنطن وتل ابيب تشير الى ان طهران تعزز تحضيراتها ,من قدرتها النووية والصاروخية,الى تلك المرتبطة بحلفائها من الفصائل المنتشرة في العراق وصولا الى حزب الله في لبنان.واشنطن تحركت سريعا, تحدثت عن عمل عسكري ما يحضر في المنطقة,وحذرت حكومة العراق من اي تحرك الفصائل الداعمة لايران ضده .سلطنة عمان, الوسيط التاريخي بين واشنطن وطهران, تحركت بدورها,فدعت الى استئناف التفاوض بين واشنطن وطهران,الامر الذي علق عليه الايراني علي لاريجاني قائلا:جاهزون للتفاوض غير المباشر مع واشنطن شرط ان يقتصر على الملف النووي,في اشارة الى ضغوط اميركية تريد توسعته ليشمل الصواريخ الباليستية ومصير سياسات ايران الاقليمية.وسط كل هذه التطورات, يأتي ملف لبنان,الواقع تحت ضغط العمليات العسكرية الاسرائيلية والتهديد بتوسعتها , وآخرها ما اعلنه بنيامين نتنياهو اليوم عن ان جيشه سيتصرف في لبنان حسب الحاجة, وتحت ضغط تجفيف مصادر تمويل حزب الله, وهي معركة واشنطن,التي ينتظر وصول سفيرها الجديد ميشال عيسى الى بيروت, وهو للتذكير في اول ظهور له امام الكونجرس قال:انه سيعمل على مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل .مفاوضات تريدها واشنطن سياسية ,تل ابيب غير متكرثة لها,وبيروت تدوّر زواياها,وتعلن انها ستكون عبر تقنيين, وهو ما لن يمر.