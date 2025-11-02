رميا مولوتوف باتجاه محل في طرابلس.. ووقعا بقبضة الجيش في أقل من 24 ساعة

Advertisement

أقدم مجهولان ليلا على رمي زجاجة مولوتوف باتجاه محل لبيع المشروبات الروحية في منطقة - قبل أن يلوذا بالفرار، وفق ما أفادت مندوبة " ".وعلى الأثر تحركت دورية من في مخابرات الجيش، وتمكنت خلال أقل من 24 ساعة من توقيف الفاعلين، وهما "م.ا" و "ع.ا" بعد تنفيذ كمين محكم في منطقة .وجرى اقتياد الموقوفين إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.وبحسب مصادر أمنية فإن دافع الاعتداء يعود إلى خلافات شخصية بين الموقوفين وصاحب المحل المستهدف.