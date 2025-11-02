Advertisement

لبنان

رميا مولوتوف باتجاه محل في طرابلس.. ووقعا بقبضة الجيش في أقل من 24 ساعة

Lebanon 24
02-11-2025 | 23:16
أقدم مجهولان ليلا على رمي زجاجة مولوتوف باتجاه محل لبيع المشروبات الروحية في منطقة جبل محسن - طرابلس قبل أن يلوذا بالفرار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وعلى الأثر تحركت دورية من مكتب أمن طرابلس في مخابرات الجيش، وتمكنت خلال أقل من 24 ساعة من توقيف الفاعلين، وهما "م.ا" و "ع.ا" بعد تنفيذ كمين محكم في منطقة التبانة.

وجرى اقتياد الموقوفين إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب مصادر أمنية فإن دافع الاعتداء يعود إلى خلافات شخصية بين الموقوفين وصاحب المحل المستهدف. 
 
مكتب أمن طرابلس

لبنان 24

جبل محسن

التبانة

طرابلس

لبنان

ان لي

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24