لبنان

مواطنون يشكون.. مجهول ينشر أرقام هواتفهم على سيارات معروضة للبيع!

Lebanon 24
02-11-2025 | 23:20
يشكو عدد من المواطنين من إزعاج يسببه شخص مجهول يقوم بنشر أرقام هواتفهم على سيارات معروضة للبيع عبر صفحات فيسبوك، أبرزها "سيارات وربيدات للبيع في لبنان"، ما يؤدي إلى اتصالات مزعجة ومتكرّرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
ولم تُعرف بعد الغاية من هذا الفعل أو هوية الفاعل.
 
لبنان 24

