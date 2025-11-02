مواطنون يشكون.. مجهول ينشر أرقام هواتفهم على سيارات معروضة للبيع!

يشكو عدد من المواطنين من إزعاج يسببه شخص مجهول يقوم بنشر أرقام هواتفهم على سيارات معروضة للبيع عبر صفحات ، أبرزها "سيارات وربيدات للبيع في "، ما يؤدي إلى اتصالات مزعجة ومتكرّرة، وفق ما أفادت مندوبة " ".

