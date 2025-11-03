بالصور.. جريحان نتيجة انقلاب سيارة على اوتوستراد الكازينو

أفادت المروري عن إصابة شخصين بجروح نتيجة انقلاب سيارة على اوتوستراد الكازينو باتجاه .

Advertisement

وأشارت إلى أن حركة المرور كثيفة ويعمل دراج من مفرزة سير جونية على المعالجة.