لبنان

بالصور.. جريحان نتيجة انقلاب سيارة على اوتوستراد الكازينو

Lebanon 24
03-11-2025 | 00:21
أفادت غرفة التحكم المروري عن إصابة شخصين بجروح نتيجة انقلاب سيارة على اوتوستراد الكازينو باتجاه جونية.
وأشارت إلى أن حركة المرور كثيفة ويعمل دراج من مفرزة سير جونية على المعالجة. 
 
غرفة التحكم

كازينو

