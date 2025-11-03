28
سلوم منهياً ولايته النقابية : اوصيكم بجودة الدواء ودور الصيادلة
03-11-2025
00:28
انهى نقيب صيادلة
لبنان
الدكتور
جو سلوم
ولايته النقابية الممتدة لسنوات اربع، بحسب بيان، "في اصعب مرحلة مرّ فيها قطاع الدواء والصحة في لبنان ، حيث وقف بقدر المستطاع في وجه كل ما هو غير شرعي ، وكل ما ينال من الصيدلي والمريض ، وعزّز دور النقابة على المستوى الوطني والصحي، وكذلك على المستوى الداخلي من تقاعد وتقديمات صحيّة وسواها واقرار قوانين تُسهم بذلك.
ولفت البيان الى انه اوصى في نهاية ولايته ، ومسيرة نقابيّة امتدّت لاكثر من عشر سنوات، ب"ضرورة تامين الدواء للمرضى بالاخصّ مرضى السرطان واستعادة نوعيّة وجودة الدواء سيّما بعد اقرار الوكالة الوطنيّة للدواء والتي سعى لاقرار مراسيمها التطبيقية خلال ولايته".
وأكّد " أهميّة تحصين الصيادلة من كل أشكال المضاربات ، وتعزيز دورهم ما يُسهم في سلامة الامن الصحي، وكذلك تعزيز الصناعة المحلية للدواء الجيّد ، وإعادة استقطاب المكاتب العلميّة التي غادرت لبنان نتيجة السياسات الدوائية الخاطئة في السنوات الماضية والتي أطاحت بموقع لبنان على الخريطة الصحية العالمية وقضت على المرضى والصيادلة وكل العاملين في القطاع الصحي".
اقتراح قانون لتعزيز حماية الصندوق الوطني للضمان في لبنان
Lebanon 24
اقتراح قانون لتعزيز حماية الصندوق الوطني للضمان في لبنان
05:15 | 2025-11-03
03/11/2025 05:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط بحث مع ديفيد هيل في التطورات
Lebanon 24
جنبلاط بحث مع ديفيد هيل في التطورات
05:12 | 2025-11-03
03/11/2025 05:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قرب مستشفى... إندلاع حريق داخل شقة سكنيّة في طرابلس
Lebanon 24
قرب مستشفى... إندلاع حريق داخل شقة سكنيّة في طرابلس
05:09 | 2025-11-03
03/11/2025 05:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف 3 سوريين بالجرم المشهود... إليكم ما كانوا ينقلونه
Lebanon 24
توقيف 3 سوريين بالجرم المشهود... إليكم ما كانوا ينقلونه
05:01 | 2025-11-03
03/11/2025 05:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الغلاء ينهش مائدة اللبنانيين.. وتوضيح من نقابة المستوردين
Lebanon 24
الغلاء ينهش مائدة اللبنانيين.. وتوضيح من نقابة المستوردين
05:00 | 2025-11-03
03/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
