كرم: الادعاء الايراني بتمكن حزب الله من اعادة بناء ذاته خطر على لبنان

Lebanon 24
03-11-2025 | 00:36
كتب النائب فادي كرم على منصة "اكس":
"التباهي الغبي لحزب الله بالنجاح بإعادة بناء قوته العسكرية اكبر خدمة يُقدّمها لاسرائيل، والادعاء الايراني بتمكّن حزب الله من إعادة بناء ذاته ليس الا ضربا خبيثا من  هذا النظام لتجنّب الضربة الاسرائيلية عليه ولتوجيه الخطر نحو لبنان".
فادي كرم

