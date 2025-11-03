Advertisement

لبنان

أرسلان - جنبلاط.. "لا تحالف"؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
03-11-2025 | 01:45
تستبعدُ مصادر سياسية حصول أي تحالفٍ بين "الحزب التقدمي الإشتراكي" و"الحزب الديمقراطي اللبناني" الذي سيُرشح مجيد أرسلان، نجل النائب السابق طلال أرسلان، عن المقعد الدرزي خلال الانتخابات النيابية عام 2026.
وذكرت المصادر أنَّ عدم التحالف لا يعني عدم حصول دعمٍ من "الإشتراكي" لأرسلان بالأصوات، وذلك حفاظاً على العلاقة بين الرئيس السابق لـ"التقدمي" وليد جنبلاط وأرسلان خصوصاً أنهما التقيا وبشدة خلال أحداث السويداء في سوريا وأمسكا بالملف بتفاصيله كاملة.
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

