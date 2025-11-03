أرسلان - جنبلاط.. "لا تحالف"؟

Advertisement

تستبعدُ مصادر سياسية حصول أي تحالفٍ بين " الإشتراكي" و" اللبناني" الذي سيُرشح ، نجل النائب السابق ، عن المقعد الدرزي خلال الانتخابات النيابية عام 2026.وذكرت المصادر أنَّ عدم التحالف لا يعني عدم حصول دعمٍ من "الإشتراكي" لأرسلان بالأصوات، وذلك حفاظاً على العلاقة بين الرئيس السابق لـ"التقدمي" وأرسلان خصوصاً أنهما التقيا وبشدة خلال أحداث في وأمسكا بالملف بتفاصيله كاملة.