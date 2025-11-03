Advertisement

لبنان

أسعار الشقق ترتفع.. كيف أصبحت؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
03-11-2025 | 02:45
عُلم أن تجار الشقق في مناطق مختلفة رفعوا أسعار المنازل المعروضة للإيجار، وذلك تزامناً مع تهافت سكان من الجنوب والضاحية إلى استئجار منازل لهم في مناطق آمنة.
وتبيّن أن سعر إيجار الشقة الواحدة ارتفع إلى أكثر من 700 دولار على غرار ما كان يحصلُ خلال الحرب، فيما تعذر على الكثير من المواطنين إيجاد شقق رخيصة نسبياً بسبب الضغط الكبير.
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

"خاص لبنان24"

