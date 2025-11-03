أسعار الشقق ترتفع.. كيف أصبحت؟

Advertisement

عُلم أن تجار الشقق في مناطق مختلفة رفعوا أسعار المنازل المعروضة للإيجار، وذلك تزامناً مع تهافت سكان من الجنوب والضاحية إلى استئجار منازل لهم في مناطق آمنة.وتبيّن أن سعر إيجار الشقة الواحدة ارتفع إلى أكثر من 700 دولار على غرار ما كان يحصلُ خلال الحرب، فيما تعذر على الكثير من المواطنين إيجاد شقق رخيصة نسبياً بسبب الضغط الكبير.