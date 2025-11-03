Advertisement

لبنان

درجات الحرارة مرتفعة.. كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

Lebanon 24
03-11-2025 | 01:48
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال و على الساحل ودون تعديل في الداخل، واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية فجرا، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس خريفي مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني  في بيروت بين 17 و 25، في طرابلس بين 14 و 23درجة وفي زحلة بين 8 و 20 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  
غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ورياح ناشطة احيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل و فوق الجبال ودون تعديل في الداخل ، مع  ارتفاع بنسبة الرطوبة وضباب على المرتفعات.
الثلاثاء:  
غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال و على الساحل ودون تعديل في الداخل، مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية فجرا، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات .
الأربعاء:  
غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة .
الخميس:  
غائم جزئيا بالاجمال مع بداية الانخفاض الملحوظ و السريع بدرجات الحرارة.
-الحرارة على الساحل من 22 الى 31 درجة، فوق الجبال من 13 الى 26 درجة، في الداخل من 12 الى 31 درجة.                          -الرياح السطحية:   شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع:  جيد .
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45  و 75 %.

-حال البحر:  منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء:   26 درجة
-الضغط الجوي:  764ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  6,00
-ساعة غروب الشمس:  16,43
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24