لبنان
اليباس يضرب أحراج لبنان.. وخبراء يدقون ناقوس الخطر (صور)
Lebanon 24
03-11-2025
لوحظ في الأيام الأخيرة ان اليباس يضرب بشكل كبير مناطق حرجية واسعة لاسيما في حرج
بكركي
وعدد من القرى الكسروانية وبلدة دير القمر الشوفية .
أما عن أسباب هذا اليباس فيُرجح خبراء بيئيون عبر "
لبنان 24
" ان تكون بسبب الظروف المناخية حيث شهدنا في السنة الحالية جفافا وتراجعا في كميات الأمطار، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحرّ المتكررة والحرائق والأضرار الناتجة عنها، واستنزاف المياه الجوفية وضعف التغذية المائية، أو قد تكون بسبب حشرات او أمراض قد تصيب الأشجار.
ودق الخبراء البيئيون ناقوس الخطر، مُطالبين وزارعة الزراعة بالتدخل الفوري للمحافظة على ما تبقى من ثروة
لبنان
الحرجية.
من جهته
، أوضح
وزير البيئة
نزار
الهاني
ان سبب اليباس هو قلة الأمطار والجفاف
الطويل
، آملا في ان تهطل الأمطار قريبًا، وأن يتحسن وضع الغابات والزراعة والطبيعة
بشكل عام
.
