اليباس يضرب أحراج لبنان.. وخبراء يدقون ناقوس الخطر (صور)

لوحظ في الأيام الأخيرة ان اليباس يضرب بشكل كبير مناطق حرجية واسعة لاسيما في حرج وعدد من القرى الكسروانية وبلدة دير القمر الشوفية .

أما عن أسباب هذا اليباس فيُرجح خبراء بيئيون عبر " " ان تكون بسبب الظروف المناخية حيث شهدنا في السنة الحالية جفافا وتراجعا في كميات الأمطار، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحرّ المتكررة والحرائق والأضرار الناتجة عنها، واستنزاف المياه الجوفية وضعف التغذية المائية، أو قد تكون بسبب حشرات او أمراض قد تصيب الأشجار.



ودق الخبراء البيئيون ناقوس الخطر، مُطالبين وزارعة الزراعة بالتدخل الفوري للمحافظة على ما تبقى من ثروة الحرجية.



، أوضح ان سبب اليباس هو قلة الأمطار والجفاف ، آملا في ان تهطل الأمطار قريبًا، وأن يتحسن وضع الغابات والزراعة والطبيعة .