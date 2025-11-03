28
أمن الدولة: التحديات الأمنية الملحّة في المنطقة والعالم عنوان مؤتمر المنامة
Lebanon 24
03-11-2025
|
02:49
صدر عن
المديرية العامة
لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
"شارك
المدير العام
لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس في النسخة الحادية والعشرين من مؤتمر "حوار المنامة"، الذي عُقد بين 31 تشرين الأول و2 تشرين الثاني، بمشاركة واسعة من قادة ومسؤولين أمنيين وعسكريين من مختلف الدول. وشكّل المؤتمر منصة للحوار حول الأمن الإقليمي والتحديات العابرة للحدود، وسبل تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، حيث عقد اللواء الركن لاوندس لقاءات ثنائية مع كل من: رئيس جهاز الامن الاستراتيجي في مملكة البحرين سمو الشيخ احمد بن عبد العزيز آل خليفة، و
الأمين العام
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي ، واللواء الطيار الركن
محمد بن
سعيد المغيدي أمين عام التحالف الإسلامي لمكافحة الارهاب ، ومدير الدراسات والتحليل في مجلس الدفاع الأعلى الإيطالي الجنرال ستيفانو دل كول، و مستشار الامن الوطني
العراقي
قاسم
الاعرجي، بالاضافة الى عدد من نظرائه من قادة
الأجهزة الأمنية
العربية والأجنبية، تم خلالها تأكيد أهمية التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى اللواء الركن لاوندس أفراد الجالية
اللبنانية
في مملكة البحرين خلال لقاءٍ أقيم في منزل السفير اللبناني هادي هاشم، في حضور
وزير الداخلية
والعماد
قائد الجيش
".
