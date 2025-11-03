Advertisement

لبنان

أمن الدولة: التحديات الأمنية الملحّة في المنطقة والعالم عنوان مؤتمر المنامة

Lebanon 24
03-11-2025 | 02:49
A-
A+
Doc-P-1437398-638977602355974055.jpg
Doc-P-1437398-638977602355974055.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
Advertisement

"شارك المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس في النسخة الحادية والعشرين من مؤتمر "حوار المنامة"، الذي عُقد بين 31 تشرين الأول و2 تشرين الثاني، بمشاركة واسعة من قادة ومسؤولين أمنيين وعسكريين من مختلف الدول. وشكّل المؤتمر منصة للحوار حول الأمن الإقليمي والتحديات العابرة للحدود، وسبل تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، حيث عقد اللواء الركن لاوندس لقاءات ثنائية مع كل من: رئيس جهاز الامن الاستراتيجي في مملكة البحرين سمو الشيخ احمد بن عبد العزيز آل خليفة، و الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي ، واللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي أمين عام التحالف الإسلامي لمكافحة الارهاب ، ومدير الدراسات والتحليل في مجلس الدفاع الأعلى الإيطالي الجنرال ستيفانو دل كول، و مستشار الامن الوطني العراقي قاسم الاعرجي، بالاضافة الى عدد من نظرائه من قادة الأجهزة الأمنية العربية والأجنبية، تم خلالها تأكيد أهمية التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى اللواء الركن لاوندس أفراد الجالية اللبنانية في مملكة البحرين خلال لقاءٍ أقيم في منزل السفير اللبناني هادي هاشم، في حضور وزير الداخلية والعماد قائد الجيش".
مواضيع ذات صلة
روبيو: ملتزمون بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل معها للتعامل مع تحديات المنطقة والعالم
lebanon 24
03/11/2025 12:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
أمن الدولة يشارك في مؤتمر إقليمي حول التعاون القضائي الدولي ضد الإرهاب
lebanon 24
03/11/2025 12:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر في زحلة بحث في فوائد القنّب الزراعي والتحديات القانونية برعاية وزير الزراعة
lebanon 24
03/11/2025 12:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
لمواجهة التحديات الأمنية.. تنسيق بين منسى والشيباني
lebanon 24
03/11/2025 12:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

المديرية العامة

وزير الداخلية

المدير العام

الأمين العام

قائد الجيش

اللبنانية

العراقي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2025-11-03
05:12 | 2025-11-03
05:09 | 2025-11-03
05:01 | 2025-11-03
05:00 | 2025-11-03
04:55 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24