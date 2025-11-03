جعجع: لماذا يصرّ “الحزب” على الاحتفاظ بسلاحٍ أثبت أنه عاجز عن مواجهة إسرائيل؟

Advertisement

أكّد "القوات اللبنانيّة" أنه "كما أخطأ في التقدير والتصرّف خلال عامَي 2023 و2024، ما أدى إلى خراب ودمار في مختلف المناطق ، وبشكل خاص في بيئته الحاضنة، فإنه يواصل اليوم، من خلال مواقفه وتصرفاته منذ اتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن، جرّ ، وبيئته الحاضنة تحديداً، إلى مزيد من الكوارث والموت والدمار".واعتبر جعجع أن "ذلك كله نتيجة رفضه حلّ جناحيه العسكري والأمني، كما نصّ على ذلك اتفاق أولاً، والقرار 1701 ثانياً، واتفاق وقف النار في العام 2024 ثالثاً، وخطاب القسم والبيان الوزاري رابعاً وليس أخيراً، وتالياً رفضه الانخراط بدلاً من ذلك في العمل السياسي من بابه الواسع، أسوةً بسائر الأحزاب اللبنانية".كلام جعجع جاء خلال الخلوة السنويّة لمنطقة ، التي نظًمتها المنسقيّة في المقر العام للحزب في معراب، في حضور عضو تكتل الجمهوريّة القويّة النائب أنطوان حبشي، الأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد، منسق المنطقة الياس بو رفول، مسؤولة التسويق والتواصل في الحزب سارة عساف، المنسق السابق موريس حبشي، أعضاء مكتب المنسقيّة، رؤساء المراكز وأعضاء الهيئات الإداريّة في المراكز.وأوضح جعجع أنه "إذا افترضنا أن الحزب قد ضرب عرض الحائط باتفاق الطائف خلال العقود الأخيرة، وتجاهل إرادة أكثرية اللبنانيين نتيجة حسابات خاطئة اعتقَد من خلالها أنه قادر على إقامة نوع من التوازن العسكري مع ، إذا افترضنا ذلك لضرورات البحث ليس إلا، فإن هذا الافتراض نفسه سقط وتحطّم كلياً بعد أحداث العام 2024".وتابع: "يبقى السؤال الجوهري: لماذا يصرّ “الحزب” على الاحتفاظ بسلاحٍ أثبت، بما لا يقبل الشك، أنه عاجز عن مواجهة إسرائيل؟ بل أكثر من ذلك، أثبت أن هذا السلاح تحوّل إلى مغناطيس يجر إسرائيل إلى لبنان. فلماذا الإصرار على الاحتفاظ به بعدما بات واضحاً للقاصي والداني أنه سلاح من دون أي أهمية، وفي الوقت عينه يجلب الويلات والدمار على البلاد؟".وختم جعجع: "نطرح هذه الأسئلة الأساسية في هذا الظرف الدقيق ليس من باب المناكفة السياسية، بل من باب تنبيه جميع المسؤولين الذين بيدهم الحل والربط ليتخذوا المواقف الحاسمة والقرارات المناسبة قبل خراب البصرة "بالمرة"، خصوصاً أنها خربت إلى حدٍّ بعيد حتى الآن".