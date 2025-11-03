شادي السيد: عقد لافاجيت انتهى وطرابلس غارقة في النفايات

Advertisement

طالب رئيس والمستخدمين في النقيب شادي السيد في بيان، الحكومة ومجلس الانماء والاعمار ووزير الداخلية أحمد بـ "التدخل السريع لحسم مصير الكنس في اتحاد بلديات الفيحاء بعد أعوام من التعثر الناتج عن الازمة المالية وعن الفراغ في اتحاد بلديات الفيحاء".واشار الى ان "عقد التلزيم انتهى في شهر حزيران الماضي وان التجديد رهن بالمسؤولين الذين ذكرنا ولذلك فاننا نناشدهم فيما ترتفع اكوام النفايات في ساحات وباحات وشوارع وازقة مدينة والجوار لتشكل ماساة اضافية ترهق مدينة الحرمان والفقر والتهميش".وقال:" سنجري كل الاتصالات اللازمة مع اتحاد بلديات الفيحاء ومن يلزم للمؤازرة ولدفع الامور قدما وسريعا تلبية لحاجات المدينة، مطالبين الشركة التي ستقع الخيارات عليها بالتزامات كثيرة لعل ابرزها الحفاظ الفعلي على مدينة طرابلس وعلى نظافتها ثم حفظ حقوق العمال الذين سيرمون في الشارع في حال وقع على شركة جديدة علما ان هؤلاء العمال باتوا يعرفون شوارع المدينة وتحتاجهم التفاصيل كما هو معروف لخدمة افضل".ختم: "كان من البداهة ان يصار إلى استباق انتهاء العقد بعقد جديد لكن الامور في لبنان دائما تاخذ منحى غير واقعي".