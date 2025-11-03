28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
9
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شادي السيد: عقد لافاجيت انتهى وطرابلس غارقة في النفايات
Lebanon 24
03-11-2025
|
02:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالب رئيس
اتحاد نقابات العمال
والمستخدمين في
لبنان
الشمالي
النقيب شادي السيد في بيان، الحكومة ومجلس الانماء والاعمار ووزير الداخلية أحمد
الحجار
بـ "التدخل السريع لحسم مصير الكنس في اتحاد بلديات الفيحاء بعد أعوام من التعثر الناتج عن الازمة المالية وعن الفراغ في اتحاد بلديات الفيحاء".
Advertisement
واشار الى ان "عقد التلزيم انتهى في شهر حزيران الماضي وان التجديد رهن بالمسؤولين الذين ذكرنا ولذلك فاننا نناشدهم فيما ترتفع اكوام النفايات في ساحات وباحات وشوارع وازقة مدينة
طرابلس
والجوار لتشكل ماساة اضافية ترهق مدينة الحرمان والفقر والتهميش".
وقال:" سنجري كل الاتصالات اللازمة مع اتحاد بلديات الفيحاء ومن يلزم للمؤازرة ولدفع الامور قدما وسريعا تلبية لحاجات المدينة، مطالبين الشركة التي ستقع الخيارات عليها بالتزامات كثيرة لعل ابرزها الحفاظ الفعلي على مدينة طرابلس وعلى نظافتها ثم حفظ حقوق العمال الذين سيرمون في الشارع في حال وقع
الاختيار
على شركة جديدة علما ان هؤلاء العمال باتوا يعرفون شوارع المدينة وتحتاجهم التفاصيل كما هو معروف لخدمة افضل".
ختم: "كان من البداهة ان يصار إلى استباق انتهاء العقد بعقد جديد لكن الامور في لبنان دائما تاخذ منحى غير واقعي".
مواضيع ذات صلة
شادي السيد: لضرورة إعادة حقوق الموظفين في منشآت نفط طرابلس
Lebanon 24
شادي السيد: لضرورة إعادة حقوق الموظفين في منشآت نفط طرابلس
03/11/2025 12:23:42
03/11/2025 12:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
شادي السيّد يطالب بكشف ملابسات مقتل عمر الأشقر
Lebanon 24
شادي السيّد يطالب بكشف ملابسات مقتل عمر الأشقر
03/11/2025 12:23:42
03/11/2025 12:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
شادي السيد يطالب بمنع صرف مياومي اتحاد بلديات الفيحاء
Lebanon 24
شادي السيد يطالب بمنع صرف مياومي اتحاد بلديات الفيحاء
03/11/2025 12:23:42
03/11/2025 12:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات الفيحاء يوضح أسباب أزمة النفايات: على شركة "لافاجيت" العودة إلى العمل فورًا
Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات الفيحاء يوضح أسباب أزمة النفايات: على شركة "لافاجيت" العودة إلى العمل فورًا
03/11/2025 12:23:42
03/11/2025 12:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
اتحاد نقابات العمال
وزير الداخلية
رئيس اتحاد
الاختيار
الشمالي
الحجار
رنا ❗️
تابع
قد يعجبك أيضاً
اقتراح قانون لتعزيز حماية الصندوق الوطني للضمان في لبنان
Lebanon 24
اقتراح قانون لتعزيز حماية الصندوق الوطني للضمان في لبنان
05:15 | 2025-11-03
03/11/2025 05:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط بحث مع ديفيد هيل في التطورات
Lebanon 24
جنبلاط بحث مع ديفيد هيل في التطورات
05:12 | 2025-11-03
03/11/2025 05:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قرب مستشفى... إندلاع حريق داخل شقة سكنيّة في طرابلس
Lebanon 24
قرب مستشفى... إندلاع حريق داخل شقة سكنيّة في طرابلس
05:09 | 2025-11-03
03/11/2025 05:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف 3 سوريين بالجرم المشهود... إليكم ما كانوا ينقلونه
Lebanon 24
توقيف 3 سوريين بالجرم المشهود... إليكم ما كانوا ينقلونه
05:01 | 2025-11-03
03/11/2025 05:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الغلاء ينهش مائدة اللبنانيين.. وتوضيح من نقابة المستوردين
Lebanon 24
الغلاء ينهش مائدة اللبنانيين.. وتوضيح من نقابة المستوردين
05:00 | 2025-11-03
03/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
Lebanon 24
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
14:00 | 2025-11-02
02/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إغلاق محال واعتقال تجار.. وجه جديد لـ"النظام" في غزة
Lebanon 24
إغلاق محال واعتقال تجار.. وجه جديد لـ"النظام" في غزة
12:00 | 2025-11-02
02/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يكشف.. ماذا يجري داخل إيران؟
Lebanon 24
تقرير يكشف.. ماذا يجري داخل إيران؟
07:00 | 2025-11-02
02/11/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
15:00 | 2025-11-02
02/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وحش بشري.. تفاصيل اضافية تُكشف عن جريمة الناعمة المروعة
Lebanon 24
وحش بشري.. تفاصيل اضافية تُكشف عن جريمة الناعمة المروعة
10:45 | 2025-11-02
02/11/2025 10:45:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:15 | 2025-11-03
اقتراح قانون لتعزيز حماية الصندوق الوطني للضمان في لبنان
05:12 | 2025-11-03
جنبلاط بحث مع ديفيد هيل في التطورات
05:09 | 2025-11-03
قرب مستشفى... إندلاع حريق داخل شقة سكنيّة في طرابلس
05:01 | 2025-11-03
توقيف 3 سوريين بالجرم المشهود... إليكم ما كانوا ينقلونه
05:00 | 2025-11-03
الغلاء ينهش مائدة اللبنانيين.. وتوضيح من نقابة المستوردين
04:55 | 2025-11-03
رئيس بلدية طرابلس أجرى اتصالات لتأمين استمرار أعمال جمع ونقل النفايات في المدينة
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
03/11/2025 12:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
03/11/2025 12:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
03/11/2025 12:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24