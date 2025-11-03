بلدية صيدا تقرّ موازنة 2026 بقيمة 315 مليار ليرة

Advertisement

عقد جلسته العادية الأخيرة برئاسة المهندس مصطفى ماجد حجازي ، في حضور الدكتور أحمد سعيد عكرة ، و ، حيث جرى البحث في جدول الأعمال واتخاذ مجموعة من القرارات البلدية الهامة.وخلال الجلسة، أقرّ المجلس مشروع موازنة بلدية صيدا لعام 2026 والمقدّرة بـ315 مليار ، بعد مناقشة تفصيلية لتقديرات الإيرادات والنفقات التشغيلية للمرافق الأساسية وبرامج اللجان البلدية. وأوضح الرئيس حجازي أن الموازنة جاءت تشغيلية ومرنة لتأمين استمرارية الخدمات العامة، بانتظار تنمية الإيرادات من الاستثمارات الجديدة لعقارات البلدية، ولا سيما في الواجهة البحرية للمدينة.كما على دفاتر الشروط الخاصة بعدد من المرافق الحيوية في المدينة، وشملت كنس الشوارع، المسلخ البلدي، المسبح الشعبي، البوتيك أوتيل، والملعب البلدي، تمهيدًا لإطلاق المزايدات العامة وفق الأصول القانونية.كذلك، أقرّ مشروع استبدال البلاط بالإسفلت في السوق التجاري ابتداءً من حتى قصر دبانة، بهدف تسهيل حركة المرور والحد من الأضرار الناتجة عن الحفر، بما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية في المدينة، على أن تُنفّذ الأعمال بإشراف لجنة الأشغال والمصلحة الهندسية.كما بحث عرضًا تقدّمت به إحدى الجهات الاستثمارية لتطوير وتأهيل حديقة المهندس محمد زهير السعودي الواقعة جنوب المدينة، وتحويلها إلى حديقة حيوانات ومركز ترفيهي وسياحي متكامل، بما يعزّز الوجه السياحي والترفيهي لمدينة صيدا.