Advertisement

لبنان

بلدية صيدا تقرّ موازنة 2026 بقيمة 315 مليار ليرة

Lebanon 24
03-11-2025 | 03:39
A-
A+
Doc-P-1437435-638977632502848366.jpg
Doc-P-1437435-638977632502848366.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد مجلس بلدية صيدا جلسته العادية الأخيرة برئاسة المهندس مصطفى ماجد حجازي ، في حضور نائب الرئيس الدكتور أحمد سعيد عكرة ، و أعضاء المجلس، حيث جرى البحث في جدول الأعمال واتخاذ مجموعة من القرارات البلدية الهامة.
Advertisement

 

وخلال الجلسة، أقرّ المجلس مشروع موازنة بلدية صيدا لعام 2026 والمقدّرة بـ315 مليار ليرة لبنانية، بعد مناقشة تفصيلية لتقديرات الإيرادات والنفقات التشغيلية للمرافق الأساسية وبرامج اللجان البلدية. وأوضح الرئيس حجازي أن الموازنة جاءت تشغيلية ومرنة لتأمين استمرارية الخدمات العامة، بانتظار تنمية الإيرادات من الاستثمارات الجديدة لعقارات البلدية، ولا سيما في الواجهة البحرية للمدينة.

 

كما وافق المجلس على دفاتر الشروط الخاصة بعدد من المرافق الحيوية في المدينة، وشملت كنس الشوارع، المسلخ البلدي، المسبح الشعبي، البوتيك أوتيل، والملعب البلدي، تمهيدًا لإطلاق المزايدات العامة وفق الأصول القانونية. 

 

كذلك، أقرّ مشروع استبدال البلاط بالإسفلت في السوق التجاري ابتداءً من ساحة النجمة حتى قصر دبانة، بهدف تسهيل حركة المرور والحد من الأضرار الناتجة عن الحفر، بما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية في المدينة، على أن تُنفّذ الأعمال بإشراف لجنة الأشغال والمصلحة الهندسية.

 

كما بحث  عرضًا تقدّمت به إحدى الجهات الاستثمارية لتطوير وتأهيل حديقة المهندس محمد زهير السعودي الواقعة جنوب المدينة، وتحويلها إلى حديقة حيوانات ومركز ترفيهي وسياحي متكامل، بما يعزّز الوجه السياحي والترفيهي لمدينة صيدا.
مواضيع ذات صلة
"لا تصحيح للرواتب".. الحكومة تقر موازنة العام 2026
lebanon 24
03/11/2025 12:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"المال والموازنة" تنهي النقاش العام لموازنة 2026 وتستعد لدراسة المواد القانونية
lebanon 24
03/11/2025 12:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المال تناقش موازنة 2026.. لإصلاحات ورقابة مالية
lebanon 24
03/11/2025 12:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
موازنة 2026 : لا خطة واضحة و"ترتيب" الارقام أمام صندوق النقد
lebanon 24
03/11/2025 12:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

ليرة لبنانية

أعضاء المجلس

ساحة النجمة

نائب الرئيس

وافق المجلس

مجلس بلدية

السعود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2025-11-03
05:12 | 2025-11-03
05:09 | 2025-11-03
05:01 | 2025-11-03
05:00 | 2025-11-03
04:55 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24