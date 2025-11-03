28
لبنان
يزبك: لا توتر في العلاقة بين "القوات" والرئيس عون
Lebanon 24
03-11-2025
|
04:01
A-
A+
نفى النائب غياث يزبك في حديث الى "صوت كل
لبنان
" عن "توتر في العلاقة بين
القوات اللبنانية
ورئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
في ضوء مواقفه الأخيرة".
وقال: "لا تراجع أو لبس في دعم الرئيس لكننا ندين بعض الجوانب الرمادية التي قد تؤثر سلباً على لبنان والعهد، وبإمكان الرئيس تلافيها ويجب عليه تلافيها فالجيش لا يمكن تحت أي سبب إقحامه في حرب غير متكافئة مع
الإسرائيلي
طالما أن هناك قدرة على العمل الدبلوماسي، ووضع قطار التهدئة في الجنوب على سكته والالتزام بالاتفاق قبل أن نصل إلى التهور، ودفع
الجيش اللبناني
نحو المواجهة العسكرية".
وطالب السلطة بـ تحديد موعد للانتخابات النيابية لازالة كل لبس حولها ولتعزيز فرص حصولها، فالانتخابات صمّام أمان وعامل من عوامل الاستقرار وهي أولاً مطلب لبناني، ومن ثم مطلب إقليمي ودولي أما وإن حصل أي تفجير فذلك يدفع نحو تأجيلها حكماً وقسراً".
ختم :"من يقول إن ارتفاع منسوب التصعيد على الحدود الجنوبية سيؤدي إلى تراجع الزخم للانتخابات النيابية إنما يفترض بقاءنا على هذا التوتر حتى أيار 2026 ". سائلاً:" هل يستطيع لبنان تحمّل في هذه الحال من عدم الاستقرار؟".
