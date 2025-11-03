Advertisement

لبنان

يزبك: لا توتر في العلاقة بين "القوات" والرئيس عون

Lebanon 24
03-11-2025 | 04:01
A-
A+
Doc-P-1437442-638977645866314926.jpg
Doc-P-1437442-638977645866314926.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفى النائب غياث يزبك في حديث الى "صوت كل لبنان"  عن "توتر في العلاقة بين القوات اللبنانية ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في ضوء مواقفه الأخيرة". 
Advertisement

وقال: "لا تراجع أو لبس في دعم الرئيس لكننا ندين بعض الجوانب الرمادية التي قد تؤثر سلباً على لبنان والعهد، وبإمكان الرئيس تلافيها ويجب عليه تلافيها فالجيش لا يمكن تحت أي سبب إقحامه في حرب غير متكافئة مع الإسرائيلي طالما أن هناك قدرة على العمل الدبلوماسي، ووضع قطار التهدئة في الجنوب على سكته والالتزام بالاتفاق قبل أن نصل إلى التهور، ودفع الجيش اللبناني نحو المواجهة العسكرية". 

وطالب  السلطة بـ تحديد موعد للانتخابات النيابية لازالة كل لبس حولها ولتعزيز فرص حصولها، فالانتخابات صمّام أمان وعامل من عوامل الاستقرار وهي أولاً مطلب لبناني، ومن ثم مطلب إقليمي ودولي أما وإن حصل أي تفجير فذلك يدفع نحو تأجيلها حكماً وقسراً".

ختم :"من يقول إن ارتفاع منسوب التصعيد على الحدود الجنوبية سيؤدي إلى تراجع الزخم للانتخابات النيابية إنما يفترض بقاءنا على هذا التوتر حتى أيار 2026  ". سائلاً:" هل يستطيع لبنان تحمّل في هذه الحال من عدم الاستقرار؟".
مواضيع ذات صلة
توتر انتخابي بين سلام و"القوات والكتائب".. عون: لا نية لتأجيل الانتخابات
lebanon 24
03/11/2025 12:24:32 Lebanon 24 Lebanon 24
يزبك: "الحزب" فاقد للوزن والتوازن
lebanon 24
03/11/2025 12:24:32 Lebanon 24 Lebanon 24
العلاقة بين عون وسلام.. لا مكان للخلافات التكتيكية
lebanon 24
03/11/2025 12:24:32 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف هي علاقة "حزب الله" بالرئيسين عون وسلام؟
lebanon 24
03/11/2025 12:24:32 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

العماد جوزاف عون

الجيش اللبناني

الرئيس عون

الإسرائيلي

اللبنانية

دبلوماسي

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2025-11-03
05:12 | 2025-11-03
05:09 | 2025-11-03
05:01 | 2025-11-03
05:00 | 2025-11-03
04:55 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24