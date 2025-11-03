Advertisement

لبنان

الأمن العام أعلن فتح باب التطويع لمفتشين ومأمورين متمرنين

Lebanon 24
03-11-2025 | 04:09
اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان  حاجتها لتطويع :
1- مفتشين درجة ثانية متمرنين من حملة شهادة البكالوريا الفنية ، من بين المدنيين والعسكريين ، من الذكور والاناث، في الاختصاصات التالية: معلوماتية وبرمجة، كهرباء، إدارة، تكييف وتبريد، سباكة وميكانيك سيارات ، بطريقة المباراة.

2- مأمورين متمرنين من حملة شهادة البروفيه اللبنانية أو شهادة تكميلية مهنية "BP" أو إفادة نجاح مصادق عليها بتاريخ جديد خلال العام 2025 في إحدى الشهادتين المشار اليهما، من بين المدنيين ، من الذكور فقط ، بطريقة المباراة.

تقدّم الطلبات من قبل أصحاب العلاقة شخصياً إعتباراً من تاريخ 17/11/2025 ولغاية تاريخ 11/12/2025 ضمناً من الساعة 8،00 وحتى الساعة 15،00 من كل يوم عمل في دائرة المرآب، كورنيش النهر ، ساحة العبد ، خلف مبنى معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي TVA ، وفقاً للأحرف الأبجدية التي تبدأ بها شهرة المرشحين .

للإطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة ولمزيد من المعلومات ، يمكن :

- مراجعة دوائر ومراكز الأمن العام الإقليمية.

- مراجعة عنوان الأمن العام على شبكة الإنترنت: www.general-security.gov.lb

- الإتصال على الرقم 1717".       
