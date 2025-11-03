Advertisement

لبنان

قرب مستشفى... إندلاع حريق داخل شقة سكنيّة في طرابلس

Lebanon 24
03-11-2025 | 05:09
اندلع حريق داخل شقة سكنية في ممنطقة الضمّ والفرز في طرابلس، بالقرب من مستشفى المظلوم.
مستشفى المظلوم

