جنبلاط بحث مع ديفيد هيل في التطورات

Advertisement

استقبل رئيس السابق في دارته في كليمنصو، الوكيل الأسبق لوزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، على رأس وفد من معهد للدراسات "Middle East Institute".وخلال اللقاء، جرى البحث في التطورات الأمنية والسياسية في والمنطقة، في حضور السيدة نورا ، عضو" اللقاء " النائب مروان حمادة والمستشار السياسي الأسبق للسفارة الأميركية في فادي حافظ.