لبنان

جنبلاط بحث مع ديفيد هيل في التطورات

Lebanon 24
03-11-2025 | 05:12
استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو، الوكيل الأسبق لوزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، على رأس وفد من معهد الشرق الأوسط للدراسات "Middle East Institute". 
 وخلال اللقاء، جرى البحث في التطورات الأمنية والسياسية في لبنان والمنطقة، في حضور السيدة نورا جنبلاط، عضو" اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة والمستشار السياسي الأسبق للسفارة الأميركية في بيروت فادي حافظ.
