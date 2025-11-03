28
لبنان
عن الانتخابات.. ماذا قال سياسي للمحيطين به؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
03-11-2025
|
05:21
A-
A+
نقل مصدر نيابي خلال لقاءٍ حاشد لدى مرجعية سياسية قبل أيام، رسالة عن الانتخابات النيابية قائلاً إن الانتخابات "على موعدها ولا تغيير في توقيتها".
المصدر أبلغ المحيطين به قائلاً: "علينا أن نكون حاضرين، فالاستحقاق حاصل، ولا يجب المراهنة على التأجيل.. قالوا كثيراً عن
الانتخابات البلدية
إنها ستؤجل، لكنها حصلت، والأمر نفسه يسري على الانتخابات النيابية".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
