Advertisement

لبنان

عن الانتخابات.. ماذا قال سياسي للمحيطين به؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-11-2025 | 05:21
A-
A+
Doc-P-1437489-638977695106562963.jpg
Doc-P-1437489-638977695106562963.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقل مصدر نيابي خلال لقاءٍ حاشد لدى مرجعية سياسية قبل أيام، رسالة عن الانتخابات النيابية قائلاً إن الانتخابات "على موعدها ولا تغيير في توقيتها".
Advertisement


المصدر أبلغ المحيطين به قائلاً: "علينا أن نكون حاضرين، فالاستحقاق حاصل، ولا يجب المراهنة على التأجيل.. قالوا كثيراً عن الانتخابات البلدية إنها ستؤجل، لكنها حصلت، والأمر نفسه يسري على الانتخابات النيابية".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
عن الإنتخابات.. ماذا قال عدوان؟
lebanon 24
03/11/2025 15:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
سكاف يقترح تأجيل الإنتخابات.. ماذا قال؟
lebanon 24
03/11/2025 15:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ أميركي عن لبنان؟ تحدّث عن "قضية مركزية"!
lebanon 24
03/11/2025 15:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الانتخابات والحريري.. ماذا قال جعجع لـ"لبنان24"؟
lebanon 24
03/11/2025 15:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الانتخابات البلدية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:42 | 2025-11-03
08:39 | 2025-11-03
08:32 | 2025-11-03
08:32 | 2025-11-03
08:25 | 2025-11-03
08:24 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24