لبنان

المخابرات أوقفت رئيس عصابة... هكذا روّع أفرادها المواطنين

Lebanon 24
03-11-2025 | 05:21
أوقفت دورية من مخابرات الجيش ع.ض في التبانة - طرابلس.
وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإن الموقوف مطلوب بعدّة مذكرات بسبب قيامه بتأليف عصابة، شاركت في الاعتداء على عدد من الأشخاص إضافة إلى الاستيلاء على منازل بالقوّة وتهديد أصحابها بالسلاح.

 
 
