لبنان

"العلاقة مقطوعة"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
03-11-2025 | 06:26
تشير مصادر سياسية الى أن الاتصالات بين "التيار الوطني الحر" و "القوات اللبنانية" مقطوعة في أكثر من منطقة لاسيما في ساحل الشوف، إذ لا تواصل بين الطرفين على الإطلاق.
المصادر تقول إنّ القطيعة اشتدت أكثر خلال الأشهر الأخيرة، بينما لا إمكانية لحصول أي تلاقٍ سياسي مع اقتراب موسم الانتخابات النيابية عام 2026.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

التيار الوطني

اللبنانية

التيار

الشوف

العلا

خاص "لبنان 24"

