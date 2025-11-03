لقاء بين وزير المالية والوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز دعم لبنان الاقتصادي

Advertisement

عقد ياسين جابر اجتماعاً مع وفد الوكالة للتنمية برئاسة مديرها العام Rémy Rioux، بحضور السفير الفرنسي في Hervé Magro والسيناتور الفرنسي Loic Hervé، إضافة إلى كبار مستشاري الوزارة.وخلال الاجتماع، تم استعراض المشاريع المشتركة بين لبنان والوكالة الفرنسية، أبرزها دعم بناء الموازنات العامة، تمويل المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة عبر وكالة Proparco، ومساعدة اللبناني، إضافة إلى مساهمة بمبلغ 75 مليون يورو في الصندوق التأسيسي للبنك الدولي.وأكد الوفد الفرنسي على أهمية برنامج لبناني متوافق مع ، مثنياً على خطة المتوسطة المدى التي عرضها الوزير جابر في اجتماعات الصندوق في واصفاً إياها بأنها خطوة عملية وعلمية لتعزيز فرص التوصل إلى اتفاق مع الصندوق.من جانبه، استعرض الوزير جابر مراحل خطة عمل الحكومة الإصلاحية، مشيراً إلى تسجيل فائض في الميزانية العامة نتيجة الالتزام الضريبي وتحسين الإيرادات الجمركية، كما تناول مشروع قانون الفجوة المالية وقانون إعادة هيكلة المصارف واسترجاع الودائع، معرباً عن أمله في التوصل إلى توافق قبل فترة الانتخابات النيابية المقبلة.وأشار جابر إلى أهمية دعم فرنسا للبنان، سواء عبر الوكالة الفرنسية للتنمية أو المشاريع الإقليمية، مثل مشروع الترابط البري بين وسوريا ولبنان، الذي يُعتبر شرياناً حيوياً للتكامل الإقليمي والاقتصادي.