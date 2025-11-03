Advertisement

لبنان

لقاء بين وزير المالية والوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز دعم لبنان الاقتصادي

Lebanon 24
03-11-2025 | 06:52
A-
A+
Doc-P-1437532-638977749509786553.png
Doc-P-1437532-638977749509786553.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً مع وفد الوكالة الفرنسية للتنمية برئاسة مديرها العام Rémy Rioux، بحضور السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro والسيناتور الفرنسي Loic Hervé، إضافة إلى كبار مستشاري الوزارة.
Advertisement

وخلال الاجتماع، تم استعراض المشاريع المشتركة بين لبنان والوكالة الفرنسية، أبرزها دعم بناء الموازنات العامة، تمويل المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة عبر وكالة Proparco، ومساعدة الصليب الأحمر اللبناني، إضافة إلى مساهمة فرنسا بمبلغ 75 مليون يورو في الصندوق التأسيسي للبنك الدولي.

وأكد الوفد الفرنسي على أهمية برنامج لبناني متوافق مع صندوق النقد الدولي، مثنياً على خطة وزارة المالية المتوسطة المدى التي عرضها الوزير جابر في اجتماعات الصندوق في واشنطن واصفاً إياها بأنها خطوة عملية وعلمية لتعزيز فرص التوصل إلى اتفاق مع الصندوق.

من جانبه، استعرض الوزير جابر مراحل خطة عمل الحكومة الإصلاحية، مشيراً إلى تسجيل فائض في الميزانية العامة نتيجة الالتزام الضريبي وتحسين الإيرادات الجمركية، كما تناول مشروع قانون الفجوة المالية وقانون إعادة هيكلة المصارف واسترجاع الودائع، معرباً عن أمله في التوصل إلى توافق قبل فترة الانتخابات النيابية المقبلة.

وأشار جابر إلى أهمية دعم فرنسا للبنان، سواء عبر الوكالة الفرنسية للتنمية أو المشاريع الإقليمية، مثل مشروع الترابط البري بين العراق وسوريا ولبنان، الذي يُعتبر شرياناً حيوياً للتكامل الإقليمي والاقتصادي.
مواضيع ذات صلة
الحجار استقبل مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان
lebanon 24
03/11/2025 19:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية بعد لقاء وفد صندوق النقد الدولي: نعمل على إعادة إحياء القطاع المصرفي في لبنان
lebanon 24
03/11/2025 19:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين الحجار ومحفوظ لتعزيز التعاون بين الداخلية والمجلس الوطني للإعلام
lebanon 24
03/11/2025 19:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تعاون لبناني فرنسي لتعزيز السياحة الطبية في لقاء مرتقب بباريس
lebanon 24
03/11/2025 19:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

صندوق النقد الدولي

وزارة المالية

الصليب الأحمر

وزير المالية

الفرنسية

العراق

واشنطن

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-11-03
11:50 | 2025-11-03
11:34 | 2025-11-03
11:16 | 2025-11-03
11:00 | 2025-11-03
11:00 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24