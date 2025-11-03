بيانٌ من وزارة الصحة... هذه حصيلة "غارة الدوير الشرقية"

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن غارة العدوّ على طريق الدوير الشرقية - أدت في حصيلة أولية إلى سقوط وإصابة سبعة مواطنين بجروح.

Advertisement