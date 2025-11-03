Advertisement

لبنان

بيانٌ من وزارة الصحة... هذه حصيلة "غارة الدوير الشرقية"

Lebanon 24
03-11-2025 | 07:01
A-
A+
Doc-P-1437535-638977754927804610.jpg
Doc-P-1437535-638977754927804610.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي على طريق الدوير الشرقية - قضاء النبطية أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة سبعة مواطنين  بجروح.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
عن غارة البياض.. بيانٌ من "الصحة"
lebanon 24
03/11/2025 19:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24
من "الصحة".. بيانٌ عن غارة زوطر
lebanon 24
03/11/2025 19:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عن غارة زبدين.. بيانٌ من "الصحة"
lebanon 24
03/11/2025 19:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن غارة كفرا.. بيانٌ من "الصحة"
lebanon 24
03/11/2025 19:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

قضاء النبطية

وزارة الصحة

الإسرائيلي

إسرائيل

النبطية

شهيد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-11-03
11:50 | 2025-11-03
11:34 | 2025-11-03
11:16 | 2025-11-03
11:00 | 2025-11-03
11:00 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24