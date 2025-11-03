Advertisement

لبنان

مدير "ماراثون بيروت" يحقق إنجازاً عالمياً بإتمام السباقات الستة الكبرى

Lebanon 24
03-11-2025 | 07:08
احتفلت جمعية "بيروت ماراتون" بإنجاز مميز حققه إعرابي نائل، مدير السباقات في الجمعية، بعد أن أنهى ماراتون نيويورك يوم الأحد 1 تشرين الثاني بزمن 3:29:20 ساعات، محققاً بذلك نجمه السادس والأخير في سلسلة "أبوت وورلد ماراتون مايجورز" العالمية.
بهذا الإنجاز، أصبح نائل رابع لبناني فقط يتمكن من إكمال السباقات الستة الأشهر عالمياً: طوكيو، بوسطن، لندن، برلين، شيكاغو، ونيويورك، لينضم إلى نخبة العدّائين الذين خاضوا هذا التحدي الرياضي العالمي.

ويعد نجاحه مثالاً حياً على الإصرار والانضباط والشغف الرياضي، حيث نجح في التوفيق بين مهامه القيادية في "بيروت ماراتون" وبرنامج تدريب صارم يتطلب جهداً كبيراً.

وساهم نائل بشكل مباشر في رفع مستوى ماراتون بيروت إلى مصاف السباقات العالمية، من خلال تطوير التنظيم والتنوع وتأثيره الإيجابي على المجتمع اللبناني، وتشجيع آلاف العدّائين على الانضمام إلى رسالة الجمعية: "الركض من أجل هدف".

وعقب انتهاء السباق، قال نائل: "علمني الركض الصبر والتواضع والالتزام. الوصول إلى خط النهاية في نيويورك لم يكن نهاية الرحلة، بل تتويجاً لسنوات من العمل والمثابرة والإيمان، مع فخر حمل علم لبنان في كل خطوة."

من جهتها، تقدمت رئيسة الجمعية مي الخليل بالتهاني لإعرابي نائل باسم جميع أعضاء الهيئة الإدارية وفريق العمل، مثمنة تفانيه وجهوده المستمرة في تعزيز روح الركض في لبنان وعلى الساحة العالمية.
