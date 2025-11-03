Advertisement

لبنان

عن قضية الشاب إيليو أبو حنا... ماذا أكّد الرئيس عون؟

Lebanon 24
03-11-2025 | 07:33
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عائلة الشاب إيليو أبو حنّا، التي ضمّت والده ووالدته وشقيقته، إضافةً إلى محامي العائلة زياد أسود.
وقدم الرئيس عون تعازيه للعائلة، وأكّد أنّ التحقيقات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية مستمرة حتى جلاء الحقيقة.
 
 
 
