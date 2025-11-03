Advertisement

لبنان

وزير الصحة أكد قرب انطلاق تنفيذ مستشفى أكروم الحكومي

Lebanon 24
03-11-2025 | 08:24
Doc-P-1437565-638977806640948207.jpg
Doc-P-1437565-638977806640948207.jpg photos 0
زار النائب ينال صلح، برفقة وفد من أطباء محافظة عكار، وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه ببيروت، حيث تم خلال اللقاء بحث عدة ملفات صحية مرتبطة بمحافظتي عكار وبعلبك الهرمل، واحتياجات الكوادر الطبية العاملة فيها.
وتناول المجتمعون التحديات التي تواجه الأطباء، لا سيما فيما يتعلق بدعم المستشفيات الحكومية، تطوير البنى التحتية الصحية، وتأمين التجهيزات الأساسية لضمان تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين.

وفيما يخص مستشفى أكروم الحكومي، أكّد الوزير ناصر الدين أن "العمل جارٍ بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار، والمشروع بات في مراحله النهائية تمهيدًا لانطلاق التنفيذ قريبًا، لتلبية احتياجات أهالي أكروم والقرى المحيطة وتعزيز حضور الدولة الصحي في المنطقة".

من جانبه، شدد النائب صلح على "ضرورة إعطاء محافظتي عكار وبعلبك الهرمل الأولوية ضمن خطة الوزارة، نظرًا لحجم الحرمان التاريخي الذي تعانيه هاتان المنطقتان واتساع مساحتهما"، مؤكدًا أن "تعزيز شبكات الدعم الصحي وتوفير المستلزمات والخدمات الطبية هو حق أساسي للمواطنين". وأوضح صلح أنه سيتابع هذه المشاريع حتى اكتمالها بالشكل الذي يليق بكرامة الأهالي.

واختتم اللقاء بتقدير الوفد الطبي لجهود وزير الصحة، مشيدًا بـ"التعاون البنّاء الهادف إلى النهوض بالواقع الصحي وتحسين الخدمات في محافظة عكار، إلى جانب متابعة الملفات الصحية في بعلبك الهرمل لضمان عدالة التوزيع والرعاية في جميع المناطق اللبنانية".
