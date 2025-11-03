وزير الصحة أكد قرب انطلاق تنفيذ مستشفى أكروم الحكومي

Advertisement

زار النائب ينال صلح، برفقة وفد من أطباء ، العامة الدكتور ركان في مكتبه ببيروت، حيث تم خلال اللقاء بحث عدة ملفات صحية مرتبطة بمحافظتي وبعلبك ، واحتياجات الكوادر الطبية العاملة فيها.وتناول المجتمعون التحديات التي تواجه الأطباء، لا سيما فيما يتعلق بدعم ، تطوير البنى التحتية الصحية، وتأمين التجهيزات الأساسية لضمان تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين.وفيما يخص مستشفى الحكومي، أكّد الوزير ناصر الدين أن "العمل جارٍ بالتنسيق مع ، والمشروع بات في مراحله النهائية تمهيدًا لانطلاق التنفيذ قريبًا، لتلبية احتياجات أهالي أكروم والقرى المحيطة وتعزيز حضور الدولة الصحي في المنطقة".من جانبه، شدد النائب صلح على "ضرورة إعطاء محافظتي عكار وبعلبك الهرمل الأولوية ضمن خطة الوزارة، نظرًا لحجم الحرمان التاريخي الذي تعانيه هاتان المنطقتان واتساع مساحتهما"، مؤكدًا أن "تعزيز شبكات الدعم الصحي وتوفير المستلزمات والخدمات الطبية هو حق أساسي للمواطنين". وأوضح صلح أنه سيتابع هذه المشاريع حتى اكتمالها بالشكل الذي يليق بكرامة الأهالي.واختتم اللقاء بتقدير الوفد الطبي لجهود وزير الصحة، مشيدًا بـ"التعاون البنّاء الهادف إلى النهوض بالواقع الصحي وتحسين الخدمات في محافظة عكار، إلى جانب متابعة الملفات الصحية في لضمان عدالة التوزيع والرعاية في جميع المناطق ".