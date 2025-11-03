Advertisement

لبنان

وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد

Lebanon 24
03-11-2025 | 08:25
قال وزير الطاقة جو الصدي، إنّ "القدرة الإنتاجية لكهرباء لبنان تغطي ثلث الطلب فقط".
وأضاف الصدي لـ"الشرق": "نعمل على مشروع غازي لتغطية نقص الكهرباء".
 
 
وأعلن أنّ "ساعات الكهرباء ستصل إلى 10 يوميّاً في الشتاء".
 
 
وتابع الصدي: "وقعنا مع مصر مذكرة تفاهم لتزويدنا بالكهرباء، وننسق مع القاهرة لتزويدنا بالغاز عبر الخط العربيّ".
 
 
وقال: "سأعقد إجتماعا في 10 تشرين الثاني مع نظرائي في سوريا والأردن، وندرس مشاريع ربط كهربائيّ مع سوريا ومصر والأردن".
 
 
وأشار الصدي إلى أنّ "قبرص قدمت لنا عرضا لمشروع ربط كهربائيّ وسندرس تفاصيله".
 
 
وأضاف الصدي: "لا نعدّ بموعد محدد لإنهاء أزمة الكهرباء، لكن نعدّ ببذل جهدنا لمعالجتها".
 
 
وكشف أنّ "الدين المتراكم لصالح العراق يبلغ نحو 1.2 مليون دولار".
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24