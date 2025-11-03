وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد

قال ، إنّ "القدرة الإنتاجية لكهرباء تغطي ثلث الطلب فقط".

وأضاف الصدي لـ"الشرق": "نعمل على مشروع غازي لتغطية نقص الكهرباء".

وأعلن أنّ "ساعات الكهرباء ستصل إلى 10 يوميّاً في الشتاء".

وتابع الصدي: "وقعنا مع مصر لتزويدنا بالكهرباء، وننسق مع لتزويدنا بالغاز عبر الخط العربيّ".

وقال: "سأعقد إجتماعا في 10 تشرين الثاني مع نظرائي في والأردن، وندرس مشاريع ربط كهربائيّ مع سوريا ومصر والأردن".

وأشار الصدي إلى أنّ " قدمت لنا عرضا لمشروع ربط كهربائيّ وسندرس تفاصيله".

وأضاف الصدي: "لا نعدّ بموعد محدد لإنهاء أزمة الكهرباء، لكن نعدّ ببذل جهدنا لمعالجتها".

وكشف أنّ "الدين المتراكم لصالح يبلغ نحو 1.2 مليون دولار".