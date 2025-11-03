Advertisement

لبنان

توقيف أمين سرّ خزينة بلديّة بيروت

Lebanon 24
03-11-2025 | 10:43
أفادت معلومات صحافيّة، عن توقيف أمين خزينة بلدية بيروت خ. أ. ع. بناء على اشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، بعد ختم التحقيق معه لدى أمن الدولة وذلك نتيجة التدقيق الذي اظهر وجود نقص في موجودات الخزنة.
النائب العام

بلدية بيروت

أمن الدولة

ماهر شعيتو

نائب العام

نائب ال

شعيتو

