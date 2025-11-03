توقيف أمين سرّ خزينة بلديّة بيروت

أفادت معلومات صحافيّة، عن توقيف أمين خزينة خ. أ. ع. بناء على اشارة المالي القاضي ، بعد ختم التحقيق معه لدى وذلك نتيجة التدقيق الذي اظهر وجود نقص في موجودات الخزنة.

Advertisement