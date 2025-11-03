Advertisement

لبنان

وزارة الزراعة تكرم ظافر شاوي تقديراً لمسيرته في قطاع النبيذ اللبناني

Lebanon 24
03-11-2025 | 10:44
كرّمت وزارة الزراعة اللبنانية القنصل الفخري لجمهورية فنلندا ورئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للكرمة والنبيذ وصاحب شركة "كسارة" ظافر شاوي، خلال حفل أقيم في "شاتو كسارة"، تقديراً لمسيرته الطويلة في خدمة قطاع النبيذ اللبناني وتعزيز مكانته كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني ورموز الهوية اللبنانية.
حضر الحفل شخصيات رسمية ودينية وسياسية واقتصادية بارزة، من بينهم ممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام بول مرقص، عدد من النواب والوزراء السابقين، وممثلون عن الغرف الاقتصادية، والمطارنة، وشخصيات من القطاعين العام والخاص.

بدأ الحفل بكلمة للوزير السابق سليم وردة أشاد فيها بمسيرة شاوي الريادية والملتزمة بالابتكار والنزاهة، بينما أكد منير التيني رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع على البعد الثقافي والتراثي لارتباط شاوي بزحلة ونجاح "كسارة" في تعزيز صناعة النبيذ والسياحة الثقافية.

وشدد جو توما نائب رئيس المعهد الوطني للكرمة والنبيذ على الحكمة والدبلوماسية التي ميزت قيادة شاوي، بينما أشاد الدكتور ميشال إفرام بالتعاون المثمر بين المعهد ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تطوير القطاع.

وتحدث المدير العام للزراعة لويس لحود عن العلاقة الإنسانية والمهنية مع شاوي ومسيرته في تعزيز صناعة النبيذ اللبنانية عالمياً، فيما أكد وزير الزراعة نزار هاني اعتزازه بتكريم شاوي بوصفه نموذجاً للريادة التي تبدأ من احترام الأرض والإنسان، مع التأكيد على رؤية الوزارة في دعم الإنسان والكوكب والازدهار وتوسيع التجربة الناجحة في قطاعات زراعية أخرى.

من جهته، أعرب شاوي عن تأثره وشكره لهذا التكريم، واصفاً الحفل بـ"محطة مفصلية" في مسيرته المهنية والشخصية.

وخلال الحفل، تسلم شاوي درعاً تكريمياً من الوزير هاني والمدير العام لحود، ودرعاً من منير التيني باسم اتحاد الغرف اللبنانية، واختتم الحفل بغداء تكريمي على شرف الحضور.
