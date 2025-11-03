Advertisement

لبنان

آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها

Lebanon 24
03-11-2025 | 11:34
نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية قولهُ، اليوم الإثنين، إنّ "واشنطن تجدد ترحيبها بقرار الحكومة اللبنانية وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة اللبنانية".
وقال المسؤول إنه "يتعين على الجيش تنفيذ خطته بشأن نزع السلاح بشكلٍ كامل"، وأضاف: "واشنطن تدعم الجهود الرامية لنزع سلاح حزب الله وغيره من المنظمات غير الحكوميّة في لبنان".

