ما جديد ملف الإمام موسى الصدر؟ اجتماعٌ جديد
Lebanon 24
03-11-2025
|
12:38
أعلنت
لجنة المتابعة
الرسمية لقضية إخفاء الإمام السيد
موسى الصدر
ورفيقيه في بيان، أن "الوفد الرسمي
الليبي
الموجود في
لبنان
، والذي يُمثّل الحكومة والقضاء
الليبيين
، التقى مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام
الصدر
ورفيقيه القاضي حسن الشامي والمحقق العدلي في القضية القاضي زاهر
حمادة
".
وذكر البيان أنّ "ممثل
النائب العام
الليبي سلم نسخة عن الأوراق التي قال أنها تشكل تحقيقات أجروها بشأن قضية إخفاء الإمام ورفيقيه"، مشيراً إلى أنَّ "هذه الأوراق تخضع للتدقيق والتقييم ليُبنى على الشيء مقتضاه، ولاتخاذ الموقف المناسب".
وأشار البيان الى أن "الجانبين اتفقا على تحديد قناة التواصل والتعاون لأجل تفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين بخصوص هذه القضية، لاستكمال التحقيقات وتبادل الإقتراحات والمعلومات كما تنص عليه مذكرة التفاهم والتي ورد في مقدمتها إقرار الجانب الليبي بارتكاب نظام القذافي السابق جريمة إخفاء الإمام ورفيقيه في
ليبيا
".
وختم: "لقد تم توقيع محضر مستقل بشأن قناة التواصل السريع والعاجل الذي سيتم بين مكتب النائب العام الليبي ومقرر لجنة المتابعة الرسمية
اللبنانية
".
