ما جديد ملف الإمام موسى الصدر؟ اجتماعٌ جديد

أعلنت الرسمية لقضية إخفاء الإمام السيد ورفيقيه في بيان، أن "الوفد الرسمي الموجود في ، والذي يُمثّل الحكومة والقضاء ، التقى مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام ورفيقيه القاضي حسن الشامي والمحقق العدلي في القضية القاضي زاهر ".

وذكر البيان أنّ "ممثل الليبي سلم نسخة عن الأوراق التي قال أنها تشكل تحقيقات أجروها بشأن قضية إخفاء الإمام ورفيقيه"، مشيراً إلى أنَّ "هذه الأوراق تخضع للتدقيق والتقييم ليُبنى على الشيء مقتضاه، ولاتخاذ الموقف المناسب".





وأشار البيان الى أن "الجانبين اتفقا على تحديد قناة التواصل والتعاون لأجل تفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين بخصوص هذه القضية، لاستكمال التحقيقات وتبادل الإقتراحات والمعلومات كما تنص عليه مذكرة التفاهم والتي ورد في مقدمتها إقرار الجانب الليبي بارتكاب نظام القذافي السابق جريمة إخفاء الإمام ورفيقيه في ".

وختم: "لقد تم توقيع محضر مستقل بشأن قناة التواصل السريع والعاجل الذي سيتم بين مكتب النائب العام الليبي ومقرر لجنة المتابعة الرسمية ".

