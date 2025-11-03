Advertisement

لبنان

"برّاك مستاء".. ما جديد معلومات "التفاوض"؟

Lebanon 24
03-11-2025 | 13:45
نقلت قناة "الجديد" عن مصادر حكومية قولها، اليوم الإثنين، إنَّ "الموفد الأميركي إلى لبنان توماس براك قد يكونُ مُستاءاً من عدم تمكنه من تحقيق أي تقدم في الملف اللبناني خلال الفترة الماضية".
وذكرت القناة أنّ "الميكانيزم، أي لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية، هي خيار لبنان حتى إشعار آخر"، وأضافت: "السفير الأميركي الجديد سيتصدر المشهد و يكون الـThe New Mr. lebanon".


إلى ذلك، ذكرت قناة "الحدث" نقلاً عن مصادر قولها إن "عدم الوصول لصيغة تفاوض بين لبنان وإسرائيل يزيد من احتمالات مواجهة عسكرية جديدة"، مشيراً إلى أن "حزب الله لا يريد تعديل الاتفاق مع إسرائيل ليشمل شمال الليطاني".
