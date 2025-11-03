Advertisement

لبنان

ما جديد ورقة الـ100 دولار؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
03-11-2025 | 16:15
عُلم أن "دولارات مزورة" عادت لتظهر في السوق خصوصاً من فئة الـ100 دولار، الأمر الذي استدعى اتخاذ متاجر عديدة احتياطات تقنية لتفادي الوقوع ضحية تلك الأوراق المزورة.
وتحدثت المعلومات عن أنّ تلك الدولارات تأتي وكأنها حقيقية، الأمر الذي يصعب على الكثير من الأشخاص اكتشافها لا سيما في محطات المحروقات.
 

مصدر اقتصادي قال إنّ حملة القوى الأمنية لضبط تلك الدولارات مهمة جداً لمعالجة الخلل الناتج بسببها، مشيراً إلى أنَّه ما من إحصاءات دقيقة لكمية الدولارات المزورة الموجودة في السوق، خصوصاً أن مسألة ضبطها بشكلٍ كامل لا تُعتبر أمراً سهلاً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
