ما جديد ورقة الـ100 دولار؟

عُلم أن "دولارات مزورة" عادت لتظهر في السوق خصوصاً من فئة الـ100 دولار، الأمر الذي استدعى اتخاذ متاجر عديدة احتياطات تقنية لتفادي الوقوع ضحية تلك الأوراق المزورة.

وتحدثت المعلومات عن أنّ تلك الدولارات تأتي وكأنها حقيقية، الأمر الذي يصعب على الكثير من الأشخاص اكتشافها لا سيما في محطات المحروقات.