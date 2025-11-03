Advertisement

لبنان

إسرائيل تلوح بالتصعيد ضد حزب الله.. تقرير يكشف آخر المعلومات

Lebanon 24
03-11-2025 | 23:51
A-
A+
Doc-P-1437772-638978363031038544.webp
Doc-P-1437772-638978363031038544.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن إسرائيل تستعد لتصعيد ضد حزب الله في لبنان، بسبب ما تعتبره إعادة بناء الحزب لبنيته التحتية شمال نهر الليطاني.
Advertisement
 
ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية قولها، إن الحكومة اللبنانية تظهر عجزها في مواجهة هذا الحشد من جانب حزب الله، مما يتطلب منا الرد.

ووفق الهيئة، تعتبر إسرائيل تعزيز حزب الله العسكري "تعزيزا سريعا"، وتستعد لتصعيد محتمل على الحدود اللبنانية، مشيرة إلى أن حزب الله يعمل على إعادة تأهيل بنيته التحتية، لا سيما في المنطقة التي يسيطر عليها شمال نهر الليطاني، وكذلك في منطقة بيروت، وذلك لتصعيب هجوم إسرائيلي.

وأشارت إلى أن إسرائيل ترى أن الحكومة اللبنانية تُظهر عجزا كبيرا في مواجهة تنامي قوة "المنظمة الإرهابية"، مما يتطلب من إسرائيل الرد على الانتهاكات.

وذكر مسؤولون إسرائيليون كبار أنه لن يكون هناك مكان بمنأى عن هجوم إسرائيلي على العاصمة بيروت، التي تمتنع إسرائيل حتى الآن عن مهاجمتها.
 
ولفتت هيئة البث إلى أن شعورا بالإحباط يسود داخل حزب الله بسبب تقصيره في الرد على الهجمات الإسرائيلية التي استمرت دون عائق تقريبا في الآونة الأخيرة.

وقد يكون هذا الإحباط، الذي يسود صفوف التنظيم الميدانية، بمثابة فرصة لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل تتعارض مع النهج الذي رسمه زعيم حزب الله نعيم قاسم.

ويحمل نعيم قاسم الدولة اللبنانية مسؤولية كل ما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية التي تُلحق خسائر في صفوف حزب الله، معتقدا أن رد الحزب، الذي لا يزال يحاول التعافي من الحرب، سيصب في مصلحة إسرائيل.
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تتأهب لاحتمال التصعيد ضد حزب الله.. تقرير يكشف التوقيت
lebanon 24
04/11/2025 10:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12: إسرائيل تتأهب للتصعيد ضد حزب الله
lebanon 24
04/11/2025 10:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف: حزب الله بعيد عن الهزيمة
lebanon 24
04/11/2025 10:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
lebanon 24
04/11/2025 10:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

الدولة اللبنانية

نهر الليطاني

منطقة بيروت

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نعيم قاسم

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2025-11-04
02:45 | 2025-11-04
02:41 | 2025-11-04
02:30 | 2025-11-04
02:29 | 2025-11-04
02:23 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24