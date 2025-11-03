إسرائيل تلوح بالتصعيد ضد حزب الله.. تقرير يكشف آخر المعلومات

كشفت هيئة البث ، أن تستعد لتصعيد ضد في ، بسبب ما تعتبره إعادة بناء الحزب لبنيته التحتية شمال .

ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية قولها، إن تظهر عجزها في مواجهة هذا الحشد من جانب حزب الله، مما يتطلب منا الرد.



ووفق الهيئة، تعتبر إسرائيل تعزيز حزب الله العسكري "تعزيزا سريعا"، وتستعد لتصعيد محتمل على الحدود ، مشيرة إلى أن حزب الله يعمل على إعادة تأهيل بنيته التحتية، لا سيما في المنطقة التي يسيطر عليها شمال نهر ، وكذلك في ، وذلك لتصعيب هجوم إسرائيلي.



وأشارت إلى أن إسرائيل ترى أن الحكومة اللبنانية تُظهر عجزا كبيرا في مواجهة تنامي قوة "المنظمة الإرهابية"، مما يتطلب من إسرائيل الرد على الانتهاكات.



وذكر مسؤولون إسرائيليون كبار أنه لن يكون هناك مكان بمنأى عن هجوم إسرائيلي على العاصمة ، التي تمتنع إسرائيل حتى الآن عن مهاجمتها.

ولفتت هيئة البث إلى أن شعورا بالإحباط يسود داخل حزب الله بسبب تقصيره في الرد على الهجمات الإسرائيلية التي استمرت دون عائق تقريبا في الآونة الأخيرة.وقد يكون هذا الإحباط، الذي يسود صفوف التنظيم الميدانية، بمثابة فرصة لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل تتعارض مع النهج الذي رسمه زعيم حزب الله .ويحمل نعيم مسؤولية كل ما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية التي تُلحق خسائر في صفوف حزب الله، معتقدا أن رد الحزب، الذي لا يزال يحاول التعافي من الحرب، سيصب في مصلحة إسرائيل.