الابن على خطى الاب: هل تنجح التجربة؟

Advertisement

سرت في الاونة الاخيرة معلومات عن نية نجل النائب السابق ، خوض استحقاق الانتخابات النيابية المقبل، خلفاً لوالده في منطقة كسروان.وبحسب المعلومات فان البون، بدأ بعقد سلسلة اتصالات ولقاءات بعيدا من الاعلام مع مجموعة من الاحزاب، كالقوات والكتائب، بهدف نسج تحالف معهما يسمح له بالانضواء في لائحة قادرة على تأمين أكثر من حاصل انتخابي، بحيث يتمكن عندها من الوصول الى السدة بالاصوات التفضيلية التي كان والده يحصل عليها، وستجير له بطبيعة الحال.