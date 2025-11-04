Advertisement

لبنان

الابن على خطى الاب: هل تنجح التجربة؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
04-11-2025
سرت في الاونة الاخيرة معلومات عن نية نجل النائب السابق منصور البون، خوض استحقاق الانتخابات النيابية المقبل، خلفاً لوالده في منطقة كسروان.
وبحسب المعلومات فان البون، بدأ بعقد سلسلة اتصالات ولقاءات بعيدا من الاعلام مع مجموعة من الاحزاب، كالقوات اللبنانية والكتائب، بهدف نسج تحالف معهما يسمح له بالانضواء في لائحة قادرة على تأمين أكثر من حاصل انتخابي، بحيث يتمكن عندها من الوصول الى السدة البرلمانية بالاصوات التفضيلية التي كان والده يحصل عليها، وستجير له بطبيعة الحال.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
