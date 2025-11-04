وزير الصحة زار سوق "أرضي": من تحت الركام سينهض المجتمع من جديد

Advertisement

زار الدكتور ركان ناصرالدين سوق "أرضي" في الضاحية الجنوبية لبيروت في يومه الرابع، مؤكدًا أن تمثل رسالة أمل إلى العالم، قائلاً: "من هذه الأرض، ومن تحت الركام، سينهض مجتمعنا من جديد، كما الأرواح المطمئنة التي تحلق في سماء هذا الصرح".وشهد اليوم جولة للإعلاميين الذين واكبوا المشروع منذ انطلاقته، ونقلوا، وفق بيان صادر عن المنظمين، "صوت الأرض وأصوات المبدعين إلى كل بيت، لتبقى الحكاية حيّة في الذاكرة الجماعية".