في الشوف.. أمن الدولة يوقف شخصاً بتهمة الاتجار بالبشر وتزوير شيكات بقيمة 60 ألف دولار

Advertisement

أعلنتالمديرية العامة لأمن الدولة انه واستمرارًا لعملياتها الهادفة إلى مكافحة الجرائم المنظمة وحماية المجتمع من شبكات الاستغلال والاحتيال، تمكنت الإقليمية – في ، بتاريخ 3/11/2025، وبعد عملية رصد دقيقة، من توقيف السوري (أ. ذ.) بجرم تسهيل أعمال الدعارة والاتجار بالبشر وابتزاز أشخاص، إضافةً إلى تورّطه في تزوير شيكات مصرفية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 60 ألف دولار أميركي.وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً لإشارة المختص.