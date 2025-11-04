Advertisement

لبنان

في الشوف.. أمن الدولة يوقف شخصاً بتهمة الاتجار بالبشر وتزوير شيكات بقيمة 60 ألف دولار

Lebanon 24
04-11-2025 | 03:22
أعلنتالمديرية العامة لأمن الدولة انه واستمرارًا لعملياتها الهادفة إلى مكافحة الجرائم المنظمة وحماية المجتمع من شبكات الاستغلال والاحتيال، تمكنت مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب الشوف في أمن الدولة، بتاريخ 3/11/2025، وبعد عملية رصد دقيقة، من توقيف السوري (أ. ذ.) بجرم تسهيل أعمال الدعارة والاتجار بالبشر وابتزاز أشخاص، إضافةً إلى تورّطه في تزوير شيكات مصرفية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 60 ألف دولار أميركي.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً لإشارة القضاء المختص.
