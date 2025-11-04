29
لبنان
في الشوف.. أمن الدولة يوقف شخصاً بتهمة الاتجار بالبشر وتزوير شيكات بقيمة 60 ألف دولار
Lebanon 24
04-11-2025
|
03:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنتالمديرية العامة لأمن الدولة انه واستمرارًا لعملياتها الهادفة إلى مكافحة الجرائم المنظمة وحماية المجتمع من شبكات الاستغلال والاحتيال، تمكنت
مديرية جبل لبنان
الإقليمية –
مكتب الشوف
في
أمن الدولة
، بتاريخ 3/11/2025، وبعد عملية رصد دقيقة، من توقيف السوري (أ. ذ.) بجرم تسهيل أعمال الدعارة والاتجار بالبشر وابتزاز أشخاص، إضافةً إلى تورّطه في تزوير شيكات مصرفية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 60 ألف دولار أميركي.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً لإشارة
القضاء
المختص.
معرض "الصناعة اللبنانية 2025" اختتم فعالياته وكرّس رسالة الرئيس عون
Lebanon 24
معرض "الصناعة اللبنانية 2025" اختتم فعالياته وكرّس رسالة الرئيس عون
05:29 | 2025-11-04
04/11/2025 05:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مخزومي: آن الأوان لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم
Lebanon 24
مخزومي: آن الأوان لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم
05:21 | 2025-11-04
04/11/2025 05:21:35
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: التعرّضَ لمقام البطريرك هو تعرّضٌ للبنان برُمَتِهِ
Lebanon 24
جعجع: التعرّضَ لمقام البطريرك هو تعرّضٌ للبنان برُمَتِهِ
05:18 | 2025-11-04
04/11/2025 05:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة: لحقّ اقتراعٍ مُساوٍ بين المواطنين المقيمين والمغتربين
Lebanon 24
لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة: لحقّ اقتراعٍ مُساوٍ بين المواطنين المقيمين والمغتربين
05:18 | 2025-11-04
04/11/2025 05:18:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الانتخابات والتطبيع مع إسرائيل.. هذا ما قاله بري
Lebanon 24
عن الانتخابات والتطبيع مع إسرائيل.. هذا ما قاله بري
05:09 | 2025-11-04
04/11/2025 05:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
